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करोड़ों EPFO सदस्यों को मिलेगी Whatsapp सेवा, मिनटों में मिलेगी सभी जानकारी, जानें कैसे

सांकेतिक फोटो ( ani )

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशधारकों को बड़ी राहत देते हुए एक नई व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है. इस 24 घंटे चालू रहने वाली सुविधा के जरिए अब पीएफ खाताधारक घर बैठे बेहद आसान तरीके से अपने खाते से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को केवल ईपीएफओ के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर 'Hello' लिखकर भेजना होगा. व्हाट्सएप पर मिलेंगी ये जरूरी सुविधाएं पीएफ बैलेंस चेक करना: सदस्य बिना किसी भाग-दौड़ के तुरंत अपना कुल पीएफ बैलेंस देख सकेंगे.

सदस्य बिना किसी भाग-दौड़ के तुरंत अपना कुल पीएफ बैलेंस देख सकेंगे. लास्ट 5 ट्रांजैक्शन: खाते में जमा या निकाले गए पिछले 5 लेन-देन की पूरी जानकारी व्हाट्सएप चैट पर मिल जाएगी.

खाते में जमा या निकाले गए पिछले 5 लेन-देन की पूरी जानकारी व्हाट्सएप चैट पर मिल जाएगी. क्लेम स्टेटस ट्रैक करना: यदि आपने पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया है, तो उसकी वास्तविक स्थिति रियल-टाइम में पता चलेगी.

यदि आपने पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया है, तो उसकी वास्तविक स्थिति रियल-टाइम में पता चलेगी. PMVBRY सहायता: जिन सदस्यों के आधार ऑथेंटिकेशन या डीबीटी (DBT) लिंक में कोई समस्या है, उन्हें व्हाट्सएप पर ही इसका समाधान मिलेगा. सुरक्षा और स्थानीय भाषा का खास ध्यान

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यह संचार पूरी तरह सुरक्षित होगा. सदस्यों को केवल 'ग्रीन टिक' वाले ईपीएफओ के आधिकारिक बिजनेस अकाउंट पर ही मैसेज करना चाहिए. फ्रॉड से बचने के लिए संगठन कभी भी व्हाट्सएप पर आपका पासवर्ड, यूएएन (UAN) पिन या ओटीपी (OTP) नहीं मांगेगा. इसके अलावा, यह सेवा पूरी तरह से बहुभाषी होगी. सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे.