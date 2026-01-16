ETV Bharat / business

अब डाकिया घर आकर बनाएगा आपका लाइफ सर्टिफिकेट, कोई शुल्क नहीं, ऐसे करें अप्लाई

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएस पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी और बेहद उपयोगी पहल की है. अब पेंशनरों को हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) बनवाने के लिए न तो बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा और न ही ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर काटने होंगे. ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के सहयोग से मुफ्त डोरस्टेप डीएलसी सेवा शुरू की है.

इस नई व्यवस्था के तहत पोस्टमैन या डाकसेवक खुद पेंशनर के घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे. यह सुविधा खासकर बुजुर्गों, बीमार पेंशनरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. पेंशनभोगी PostInfo App या संबंधित वेबसाइट के माध्यम से इस सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं

घर बैठे बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

डोरस्टेप सेवा के तहत पोस्टमैन तय समय पर पेंशनर के घर पहुंचेंगे. सबसे पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) और आधार से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाया जाएगा.

यदि किसी तकनीकी कारण से फेस ऑथेंटिकेशन सफल नहीं हो पाता है, तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जीवन प्रमाणपत्र बनते ही पेंशनर के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जाएगा और प्रमाणपत्र सीधे जीवनप्रमाण पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा.

पूरी तरह मुफ्त सेवा

इस पूरी प्रक्रिया के लिए पेंशनर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. डोरस्टेप सेवा का पूरा खर्च ईपीएफओ द्वारा वहन किया जाएगा. इससे पेंशनरों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें घर बैठे यह जरूरी औपचारिकता पूरी करने की सुविधा मिलेगी.