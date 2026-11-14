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EPFO ने जारी किया अलर्ट, 15 नवंबर तक अक्टूबर का ECR जमा करना जरूरी, वरना...

EPFO का ECR जमा करने की डेडलाइन (सांकेतिक फोटो) ( getty images )

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी नियोक्ताओं के लिए एक अहम अलर्ट जारी किया है. EPFO ने कहा है कि अक्टूबर वेतन माह का ECR (Electronic Challan cum Return) एवं देय अंशदान 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करें. संगठन ने नियोक्ताओं से समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ में कोई रुकावट न आए.

EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस सूचना में साफ कहा है कि समय पर अंशदान जमा करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है. इससे कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है. अगर आप नियोक्ता हैं और अभी तक अक्टूबर महीने का ECR फाइल नहीं किया है, तो 15 नवंबर की डेडलाइन का इंतजार न करें, इसे तुरंत पूरा करें.

क्या है ECR और क्यों है जरूरी? इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न (ECR), वह ऑनलाइन चालान है जिसके जरिए नियोक्ता हर महीने अपने कर्मचारियों के EPF और EPS अंशदान की जानकारी EPFO को देते हैं और पैसा जमा करते हैं. इसमें हर कर्मचारी के वेतन, उसके EPF खाते में जाने वाला अंशदान और EPS में जाने वाला अंशदान दर्ज होता है. इसी ECR के आधार पर EPFO कर्मचारियों के खातों में पैसा क्रेडिट करता है. अगर ECR समय पर फाइल नहीं होता, तो कर्मचारियों के खाते में पैसा लेट पहुंचता है, जिससे उन्हें ब्याज और अन्य सुविधाओं का नुकसान हो सकता है. समय पर जमा करने के फायदे

EPFO ने अपनी सूचना में समय पर अनुपालन के 2 खास फायदे भी बताए गए हैं- सदस्यों के खातों में EPF/EPS अंशदान का समय पर क्रेडिट: जब नियोक्ता समय पर ECR फाइल करता है, तो कर्मचारियों के EPF और EPS खातों में पैसा समय पर जमा हो जाता है. इससे उनका फंड लगातार बढ़ता रहता है और रिटायरमेंट के समय उन्हें पूरा लाभ मिलता है. देरी से शुल्क और अनुपालन संबंधी परेशानियों से बचाव: देरी से ECR फाइल करने पर नियोक्ता को विलंब शुल्क देना पड़ता है. साथ ही EPFO की ओर से नोटिस, जांच और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है. समय पर जमा करने से इन सभी झंझटों से बचा जा सकता है. देरी की तो क्या होगा?