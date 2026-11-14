EPFO ने जारी किया अलर्ट, 15 नवंबर तक अक्टूबर का ECR जमा करना जरूरी, वरना...
अक्टूबर 2026 की सैलरी का ECR और देय EPF अंशदान 15 नवंबर तक जमा करना सुनिश्चित करना एम्पॉयर के साथ कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद.
Published : November 14, 2026 at 3:51 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी नियोक्ताओं के लिए एक अहम अलर्ट जारी किया है. EPFO ने कहा है कि अक्टूबर वेतन माह का ECR (Electronic Challan cum Return) एवं देय अंशदान 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करें. संगठन ने नियोक्ताओं से समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ में कोई रुकावट न आए.
EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस सूचना में साफ कहा है कि समय पर अंशदान जमा करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है. इससे कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है. अगर आप नियोक्ता हैं और अभी तक अक्टूबर महीने का ECR फाइल नहीं किया है, तो 15 नवंबर की डेडलाइन का इंतजार न करें, इसे तुरंत पूरा करें.
क्या है ECR और क्यों है जरूरी?
इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न (ECR), वह ऑनलाइन चालान है जिसके जरिए नियोक्ता हर महीने अपने कर्मचारियों के EPF और EPS अंशदान की जानकारी EPFO को देते हैं और पैसा जमा करते हैं. इसमें हर कर्मचारी के वेतन, उसके EPF खाते में जाने वाला अंशदान और EPS में जाने वाला अंशदान दर्ज होता है.
इसी ECR के आधार पर EPFO कर्मचारियों के खातों में पैसा क्रेडिट करता है. अगर ECR समय पर फाइल नहीं होता, तो कर्मचारियों के खाते में पैसा लेट पहुंचता है, जिससे उन्हें ब्याज और अन्य सुविधाओं का नुकसान हो सकता है.
समय पर जमा करने के फायदे
EPFO ने अपनी सूचना में समय पर अनुपालन के 2 खास फायदे भी बताए गए हैं-
सदस्यों के खातों में EPF/EPS अंशदान का समय पर क्रेडिट: जब नियोक्ता समय पर ECR फाइल करता है, तो कर्मचारियों के EPF और EPS खातों में पैसा समय पर जमा हो जाता है. इससे उनका फंड लगातार बढ़ता रहता है और रिटायरमेंट के समय उन्हें पूरा लाभ मिलता है.
देरी से शुल्क और अनुपालन संबंधी परेशानियों से बचाव: देरी से ECR फाइल करने पर नियोक्ता को विलंब शुल्क देना पड़ता है. साथ ही EPFO की ओर से नोटिस, जांच और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है. समय पर जमा करने से इन सभी झंझटों से बचा जा सकता है.
देरी की तो क्या होगा?
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर नियोक्ता 15 तारीख तक अंशदान जमा नहीं करता, तो उसे हर दिन की देरी पर ब्याज और डैमेजेस देना पड़ता है. इसके अलावा EPFO नियोक्ता के खिलाफ ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, 1952 के तहत कार्रवाई भी कर सकता है.
कई बार छोटी सी लापरवाही की वजह से कंपनी को हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है और उसका EPFO रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है. इसलिए EPFO बार-बार नियोक्ताओं को समय पर ECR फाइल करने की याद दिलाता है.
नियोक्ता को क्या करना होगा?
नियोक्ताओं को epfo.gov.in पर जाकर अपने एम्प्लॉयर पोर्टल में लॉगइन करना होगा. वहां अक्टूबर 2026 वेतन माह के लिए ECR तैयार कर उसे अप्रूव करना होगा और फिर चालान के जरिए पेमेंट करना होगा.पेमेंट के बाद चालान की रसीद को सुरक्षित रखें. अगर किसी कर्मचारी का नाम, UAN या वेतन में कोई बदलाव हुआ है, तो उसे ECR फाइल करने से पहले अपडेट जरूर कर लें, ताकि बाद में करेक्शन की जरूरत न पड़े.
कर्मचारियों के लिए भी है ये खबर
यह खबर सिर्फ नियोक्ताओं के लिए ही नहीं, कर्मचारियों के लिए भी अहम है. अगर आपकी कंपनी समय पर ECR नहीं भरती, तो आपका PF का पैसा लेट जमा होगा. आप अपने UAN से EPFO पोर्टल या UMANG ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में अक्टूबर माह का अंशदान आया है या नहीं.
अगर पैसा नहीं आया है, तो आप अपनी कंपनी के एचआर से बात कर सकते हैं या EPFO के टोल-फ्री नंबर और epfigms.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
EPFO की अपील
EPFO ने कहा है, “समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षित भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं.” यानी 15 नवंबर की डेडलाइन को हल्के में न लें. समय पर ECR जमा करें, कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करें और जुर्माने से बचें.
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