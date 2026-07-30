ETV Bharat / business

शादीशुदा कर्मचारियों के लिए EPFO की नई गाइडलाइन, नॉमिनी बदलने का नया नियम जारी

विवाह के बाद पुराना पीएफ नॉमिनेशन अमान्य होगा. EPFO के नए नियम के तहत शादीशुदा कर्मचारियों को फ्रेश ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि (PF) खाताधारकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है. नए नियमों के तहत, यदि किसी पीएफ सदस्य का विवाह हो जाता है, तो विवाह से पूर्व दाखिल किया गया उसका पुराना नॉमिनेशन तत्काल प्रभाव से कानूनी रूप से अमान्य हो जाएगा. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के पैरा 44 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि वैवाहिक स्थिति बदलते ही सदस्य को अपने पीएफ खाते में नया ई-नॉमिनेशन दर्ज करना अनिवार्य है.

आश्रितों के वित्तीय भविष्य पर पड़ेगा असर
ईपीएफओ के अनुसार, यदि कोई सदस्य विवाह के पश्चात अपना नॉमिनेशन अपडेट नहीं करता है, तो किसी अप्रिय घटना या अनहोनी की स्थिति में उसके परिवार को संचित निधि प्राप्त करने में गंभीर प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. यह नियम केवल पीएफ (EPF) राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) पर भी समान रूप से लागू होता है. गौरतलब है कि EDLI योजना के तहत खाताधारक के परिवार को अधिकतम ₹7 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है. नॉमिनेशन अपडेट न होने पर इस बीमा राशि का क्लेम अटक सकता है.

नॉमिनी के चयन में लचीलापन
संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के बाद नया नॉमिनेशन करते समय केवल जीवनसाथी (पति या पत्नी) को ही नामांकित करना अनिवार्य नहीं है. सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने परिवार के अन्य पात्र सदस्यों—जैसे माता-पिता, पति/पत्नी या बच्चों को भी नामांकित कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बनाकर उनके बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत (%) भी पूर्व-निर्धारित किया जा सकता है.

नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं: घर बैठे बदलें विवरण
डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और त्वरित बना दिया है. इसके लिए सदस्यों को किसी कार्यालय के चक्कर काटने या अपने नियोक्ता से किसी प्रकार की डिजिटल मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है.

सदस्य सीधे ईपीएफओ के 'यूनिफाइड मेंबर पोर्टल' पर जाकर अपने यूएएन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं. इसके बाद 'Manage' सेक्शन में जाकर 'e-Nomination' विकल्प के तहत नए नॉमिनी का आधार, फोटो और बैंक विवरण दर्ज करना होगा. अंत में, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए ई-साइन करते ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है. संगठन ने सभी खाताधारकों को सलाह दी है कि वे किसी भी विवाद से बचने के लिए अपने प्रोफाइल विवरण को तत्काल अपडेट रखें.

यह भी पढ़ें- EPFO Death Claim: सदस्य की मौत के बाद परिवार कैसे निकाले PF का पैसा? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

TAGGED:

EPF NOMINATION CHANGE
EPF RULES FOR MARRIED EMPLOYEES
EPFO MEMBER PORTAL
EPFO NEW RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.