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EPF New Rules: PF निकासी पर टीडीएस बचाने के लिए अब भरना होगा Form 121, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: अगर आप 5 साल की लगातार सेवा पूरी होने से पहले अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) से छूट का दावा करने के लिए अब आपको एक बिल्कुल नई प्रक्रिया का पालन करना होगा.

टैक्स वर्ष 2026-27 से ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि पीएफ टीडीएस छूट के लिए अब पुराने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसकी जगह अब आवेदकों को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत फॉर्म 121 जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है.

5 साल से कम की सर्विस पर क्यों कटता है TDS?

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 192A के तहत, अगर कोई ईपीएफओ मेंबर 5 साल की लगातार सर्विस पूरी करने से पहले अपने पीएफ का पैसा निकालता है, तो उस पर टीडीएस काटा जा सकता है. यह टीडीएस कटौती पूरी तरह से 5 साल की सेवा की शर्त पर आधारित है. इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार, यदि कर्मचारी ने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, तो ईपीएफ से निकासी पर सेक्शन 192A के तहत सोर्स पर टैक्स यानी टीडीएस काटा जाता है. क्या है फॉर्म 121?

फॉर्म नंबर 121 इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत निर्धारित एक वैधानिक घोषणा है. इसके जरिए कोई भी टैक्सपेयर यह घोषणा करता है कि संबंधित टैक्स वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर टैक्स देनदारी शून्य है. इसी घोषणा के आधार पर, पैसा देने वाले यानी डिडक्टर को यह अनुमति मिलती है कि वह तय भुगतानों पर सोर्स पर टैक्स न काटे. समय पर जमा करना है जरूरी

घोषणा करने वाले आवेदकों को समय पर डिडक्टर को यह फॉर्म देना होगा ताकि शुरुआत में ही टैक्स न काटा जाए. इसे जमा करने का सबसे सही समय यह है. आय खाते में जमा होने या भुगतान किए जाने से ठीक पहले.

बेहतर यही होगा कि इसे टैक्स वर्ष की शुरुआत में ही जमा कर दिया जाए.