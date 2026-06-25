EPFO Good News: पीएफ का ब्याज आया या नहीं? घर बैठे 1 मिनट में ऐसे चेक करें अपना बैलेंस
सरकार द्वारा EPFO ब्याज दरों की घोषणा के बाद, अंशधारक अब अपने खातों में राशि ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे हैं.
Published : June 25, 2026 at 4:02 PM IST
हैदराबाद: नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रोविडेंट फंड (EPF) भविष्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साल 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की है. अपने बुढ़ापे की इस पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर अपना बैलेंस चेक करना बहुत जरूरी है. अब आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीकों से जान सकते हैं कि आपके खाते में ब्याज का पैसा आया या नहीं और कंपनी समय पर पैसे जमा कर रही है या नहीं.
ईपीएफओ पासबुक पोर्टल से ऑनलाइन चेक करें
अपने खाते का पूरा ब्योरा देखने के लिए ईपीएफओ का पासबुक पोर्टल सबसे आसान तरीका है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले EPFO Passbook Portal वेबसाइट पर जाएं.
- अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें.
- लॉग इन होने के बाद अपनी Member ID को चुनें.
- इसके बाद आपकी पूरी पासबुक स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.
पासबुक में क्या और कैसे देखें?
आपका और कंपनी का हिस्सा: पासबुक में 'EE Amount' वाले कॉलम में आपके वेतन से कटी 12% राशि दिखेगी. 'ER Amount' वाले कॉलम में कंपनी द्वारा जमा किया गया 3.67% हिस्सा दिखेगा.
- पेंशन का पैसा: 'EPS' वाले कॉलम में कंपनी की तरफ से आपकी पेंशन के लिए जमा किया गया 8.33% पैसा दिखाई देगा.
- ब्याज की एंट्री: पासबुक में सबसे नीचे जाने पर आपको ब्याज की रकम दिखेगी. अगर ब्याज का पैसा जुड़ गया है, तो वहां "Int. Updated up to 31/03/2026" लिखा हुआ दिखाई देगा.
उमंग ऐप और बिना इंटरनेट वाले आसान तरीके
अगर आप ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने फोन में UMANG App डाउनलोड करें. ऐप खोलकर EPFO > View Passbook पर जाएं और अपना यूएएन व ओटीपी डालकर बैलेंस देख लें.
यदि आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो भी आप सिर्फ एक सेकंड में बैलेंस जान सकते हैं:
- मिस्ड कॉल से: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर एक मिस्ड कॉल दें. घंटी बजने के बाद फोन खुद कट जाएगा और आपके पास बैलेंस का एसएमएस आ जाएगा.
- एसएमएस से: अपने फोन के मैसेज बॉक्स में EPFOHO UAN HIN टाइप करें और इसे 7738299899 पर भेज दें. आपको तुरंत हिंदी में पूरी जानकारी मिल जाएगी.
अगर कंपनी पीएफ का पैसा जमा न करे तो क्या करें?
नियम के मुताबिक, कंपनी को हर महीने की सैलरी कटने के 15 दिनों के अंदर पीएफ का पैसा सरकारी खाते में जमा करना होता है. अगर आपकी सैलरी से पीएफ कट रहा है लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहा, तो तुरंत अपनी कंपनी के एचआर (HR) से बात करें. अगर कंपनी कोई सही जवाब नहीं देती है, तो आप ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल EPFiGMS पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप टोल-फ्री नंबर 14470 पर कॉल करके भी मदद मांग सकते हैं.
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