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EPFO Death Claim: सदस्य की मौत के बाद परिवार कैसे निकाले PF का पैसा? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

EPF सदस्य की मृत्यु पर नॉमिनी पोर्टल से ऑनलाइन या बिना नॉमिनी के ऑफलाइन फॉर्म भरकर पीएफ, पेंशन और बीमा का पैसा निकाल सकते हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 2:43 PM IST

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हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के किसी सदस्य की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पीएफ खाते में जमा पैसा कैसे निकाला जाए. ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, यह राशि मृतक के पंजीकृत नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है. हाल ही में लागू ईपीएफ नियमों के तहत इस प्रक्रिया को अब पहले से अधिक सरल और तेज कर दिया गया है.

मृतक के परिवार को कुल तीन तरह के वित्तीय लाभ मिलते हैं, जिनके लिए एक ही 'कंपोजिट क्लेम फॉर्म' भरा जा सकता है:

  • PF फंड (फॉर्म 20): सदस्य के खाते में जमा कुल पीएफ का पैसा.
  • कर्मचारी पेंशन (फॉर्म 10D): यदि सदस्य ने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली थी, तो उनके पति/पत्नी और बच्चों को हर महीने पेंशन मिलती है.
  • EDLI जीवन बीमा (फॉर्म 5IF): नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को ₹2.5 लाख से लेकर अधिकतम ₹7 लाख तक का मुफ्त बीमा लाभ मिलता है.

ऑनलाइन क्लेम करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
यदि मृतक सदस्य ने अपने अकाउंट में पहले से e-Nomination दर्ज किया हुआ था, तो नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम कर सकता है. ध्यान दें कि यह सुविधा उमंग (UMANG) ऐप पर उपलब्ध नहीं है, इसे केवल आधिकारिक पोर्टल से किया जा सकता है:

  • सबसे पहले EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और 'Death Claim Filing by Beneficiary' विकल्प पर क्लिक करें.
  • यहां मृतक का UAN नंबर, लाभार्थी का नाम, आधार कार्ड और जन्मतिथि दर्ज करें.
  • नॉमिनी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे भरकर वेरिफिकेशन पूरा करें.
  • अब जरूरी दस्तावेज जैसे—मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का आधार, पैन कार्ड और बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल्ड चेक की कॉपी स्कैन करके अपलोड करें.
  • फॉर्म को पूरी तरह जांच कर सबमिट कर दें.

यदि नॉमिनी न हो तो क्या करें? (ऑफलाइन प्रक्रिया)
अगर मृतक ने कोई नॉमिनी नहीं बनाया था, तो उनके पति/पत्नी, बच्चे या कानूनी वारिस ऑफलाइन दावा कर सकते हैं. इसके लिए पीएफ ऑफिस से फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा. इस फॉर्म को मृतक के अंतिम नियोक्ता यानी कंपनी से साइन और स्टैम्प करवाना जरूरी है. बिना नॉमिनी वाले मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज के तौर पर 'सक्सेशन सर्टिफिकेट' या 'कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र' भी लगाना पड़ता है. सभी दस्तावेज क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय में जमा करने के बाद 20 से 30 दिनों के भीतर पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाता है.

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