रूस या वेनेजुएला? भारत ने साफ कर दी अपनी 'ऑयल पॉलिसी', हम वहीं से खरीदेंगे जहां भारत का फायदा होगा
विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि; भारत वेनेजुएला सहित सभी व्यावहारिक विकल्पों से तेल आयात हेतु स्वतंत्र फैसले लेगा
Published : February 5, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 4:07 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने रूस और वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि देश की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है. इसी सोच के तहत भारत लगातार अलग-अलग देशों से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति विकल्पों की तलाश करता रहता है.
ऊर्जा सुरक्षा है सर्वोच्च प्राथमिकता
रणधीर जायसवाल के अनुसार, भारत की पूरी ऊर्जा नीति का केंद्र सिर्फ एक बात है — देशवासियों को लगातार और भरोसेमंद तरीके से ऊर्जा उपलब्ध कराना. इसके तहत कच्चे तेल और गैस की खरीद में निर्णय व्यावसायिक फायदे और रणनीतिक हितों पर आधारित होते हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सोर्स को diversify करना प्राथमिक रणनीति का हिस्सा है.
Delhi | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " prime minister had a telecon with president trump. post that call and post the tweet by president trump, the prime minister thanked president trump for the reduction in reciprocal tariffs. the prime minister noted that made-in-india… pic.twitter.com/Ft4luzFCGM— ANI (@ANI) February 5, 2026
वेनेजुएला से मजबूत साझेदारी
रणधीर जायसवालय ने बताया कि वेनेजुएला लंबे समय से भारत का ऊर्जा क्षेत्र में साझेदार रहा है. व्यापार और निवेश दोनों स्तर पर भारत-वेनेजुएला संबंध मजबूत रहे हैं. वित्त वर्ष 2019-20 तक वेनेजुएला भारत के कच्चे तेल के प्रमुख सप्लायर में शामिल था.
हालांकि उस समय लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण भारत का वेनेजुएला से आयात बंद हुआ. मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने साल 2008 से वेनेजुएला में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है, और वहां नेशनल ऑयल कंपनी PDVSA के साथ लंबे समय से साझेदारी है.
Delhi | Responding to ANI's question about President Trump’s claim that India has agreed to stop buying Russian oil and shift to buying crude from the United States and possibly Venezuela, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " as far as venezuela is concerned, it has been a… pic.twitter.com/rjTlLZYYyU— ANI (@ANI) February 5, 2026
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला से संभावित तेल आपूर्ति विकल्पों को हमेशा खुले दिमाग से देखता है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके.
रूस से तेल खरीद पर भारत का रुख
रूस के मामले में भी भारत ने स्पष्ट किया है कि देश के फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और व्यावसायिक परिस्थितियों के आधार पर लिए जाते हैं. मंत्रालय ने बताया कि रूस से कच्चे तेल की खरीद भी भारत की व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है.
Delhi | Responding to ANI's question about President Trump’s claim that India has agreed to stop buying Russian oil and shift to buying crude from the United States and possibly Venezuela, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " the government has stated publicly on several… pic.twitter.com/QSZdp9UeYL— ANI (@ANI) February 5, 2026
भारत अपनी ऊर्जा सोर्सिंग को अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और वैश्विक राजनीतिक बदलावों के अनुसार तय करता है. मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है.
विकल्पों पर खुला दृष्टिकोण
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि एनर्जी सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहेगी. इसके लिए भारत हर नए और संभावित कच्चे तेल सप्लाई विकल्प पर ध्यान देता है, चाहे वह वेनेजुएला हो या रूस. मंत्रालय ने कहा कि भारत का फोकस देश के लंबे समय तक सुरक्षित, स्थिर और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है.हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे और सभी व्यावसायिक और रणनीतिक विकल्पों पर ध्यान देंगे ताकि ऊर्जा सुरक्षा हमेशा बनी रहे.
