निवेश से पहले कर लें ये 1 काम, वरना डूब सकती है आपकी सारी जमा पूंजी

नई दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है और ऐसे में बहुत से लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने और भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं. अक्सर लोग अधिक रिटर्न के लालच में सीधे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश की शुरुआत करने से पहले एक मजबूत 'वित्तीय सुरक्षा घेरा' यानी इमरजेंसी फंड बनाना अनिवार्य है. क्या है इमरजेंसी फंड?

इमरजेंसी फंड वह आरक्षित राशि है जिसे केवल अचानक आने वाली वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए अलग रखा जाता है. इसमें नौकरी छूटना, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी, घर की बड़ी मरम्मत या कोई अन्य अप्रत्याशित खर्च शामिल हो सकता है. यह फंड आपकी लंबी अवधि के निवेश को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि जरूरत पड़ने पर आपको अपने निवेश को नुकसान में न बेचना पड़े. कितना बड़ा होना चाहिए यह फंड?

वित्तीय विशेषज्ञों और मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक आदर्श इमरजेंसी फंड आपके कम से कम तीन से छह महीने के अनिवार्य खर्चों के बराबर होना चाहिए. अनिवार्य बनाम गैर-जरूरी खर्च

फंड की गणना करते समय केवल उन खर्चों को जोड़ें जिनके बिना गुजारा संभव नहीं है. अनिवार्य (शामिल करें): घर का किराया या होम लोन की ईएमआई (EMI), राशन, बिजली-पानी का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस और लोन का भुगतान. गैर-जरूरी (न जोड़ें): बाहर खाना, घूमना-फिरना, शॉपिंग और ओटीटी (OTT) सब्सक्रिप्शन. उदाहरण के लिए, यदि आपका मासिक अनिवार्य खर्च 40,000 रुपये है, तो आपका इमरजेंसी फंड 1.2 लाख से 2.4 लाख रुपये के बीच होना चाहिए.