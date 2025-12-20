Elon Musk ने जीता 55 अरब डॉलर वाला केस, कोर्ट ने बहाल किया Tesla पे पैकेज
डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने एलॉन मस्क का 2018 का टेस्ला CEO पैकेज बहाल किया, पिछले फैसले को पलटते हुए सिर्फ $1 का नुकसान दिया.
Published : December 20, 2025 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: अरबपति और टेस्ला CEO एलॉन मस्क के लिए डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने वह फैसला पलट दिया है, जिसमें मस्क के लिए 55 अरब डॉलर के पे पैकेज पर रोक लगाई गई थी. यह पैकेज टेस्ला ने 2018 में मस्क को कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया था.
जनवरी 2024 में डेलावेयर की चांसरी जज कैथलीन सेंट जे. मैककॉर्मिक ने मस्क के इस पैकेज को रद्द कर दिया था. जज ने इसे डायरेक्टर्स के हितों के टकराव और प्लान की डिटेल्स को ठीक से प्रकट न करने का परिणाम बताया था. इसके बाद मस्क ने टेस्ला के कॉरपोरेट होम को टेक्सास में स्थानांतरित करने की मांग की थी. इस फैसले के कारण टेस्ला के बोर्ड को अपने CEO को खुश रखने के लिए नए उपाय खोजने पड़े थे.
हालांकि, डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 49-पेज के फैसले में मैककॉर्मिक के 2024 के फैसले में कई गलतियों का हवाला दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2018 का पे पैकेज वापस बहाल किया जाना चाहिए और मस्क को इसके लिए कोई नुकसान नहीं उठाना होगा. कोर्ट ने टेस्ला को नाममात्र के नुकसान के तौर पर भी 1 डॉलर का दंड नहीं लगाया.
2018 में टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रही थी. उस समय कंपनी का मार्केट वैल्यू 50 अरब डॉलर से 75 अरब डॉलर के बीच थी. मैन्युफैक्चरिंग में चुनौतियों के बावजूद, टेस्ला ने बाद में अपने वाहनों की भारी मांग को पूरा किया और बिक्री व स्टॉक मूल्य में बड़ा उछाल आया. इस सफलता के चलते मस्क बड़े पेमेंट के लिए योग्य बने.
विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टेस्ला और मस्क दोनों के लिए राहत भरा है. इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और भविष्य में कंपनी के बड़े प्रोत्साहन पैकेज के लिए मार्ग प्रशस्त होगा.
मस्क की नेटवर्थ
मस्क 642 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं. इस साल उनकी नेटवर्थ में 210 अरब डॉलर की तेजी आई है. उनकी कंपनी स्पेसएक्स अगले साल दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है. इसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है. इससे मस्क दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर बन सकते हैं.
