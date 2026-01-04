ETV Bharat / business

Grok AI से अवैध कंटेंट बनाने वाले यूजर्स पर होगी कार्रवाई: एलोन मस्क

नई दिल्ली: सोशल मीडिया कंपनी X (पहले ट्विटर) के मालिक एलोन मस्क ने कहा कि जो लोग X के AI सर्विस Grok का उपयोग अवैध कंटेंट बनाने के लिए करेंगे, उन्हें उसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जैसे कोई व्यक्ति अवैध कंटेंट अपलोड करने पर भुगतता है .

मस्क के इस बयान के एक दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने X को निर्देश दिया था कि वह तुरंत सभी अश्लील, अभद्र और गैरकानूनी कंटेंट को हटाए, विशेषकर AI ऐप Grok से उत्पन्न सामग्री, अन्यथा कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

मस्क ने X पर एक पोस्ट के जवाब में कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि Grok अनुचित छवियां बना रहा है . लेकिन यह उस कलम को दोष देने जैसा है जो कुछ गलत लिखती है. कलम यह तय नहीं करती कि क्या लिखा जाए. Grok भी उसी तरह काम करता है. जो मिलता है वह इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप क्या इनपुट देते हैं."

Meity ने X को निर्देश दिया है कि वह अवैध कंटेंट, उपयोगकर्ताओं और खातों के खिलाफ कार्रवाई करे. इसके साथ ही, अमेरिकी सोशल मीडिया फर्म को 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी होगी .