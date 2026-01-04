Grok AI से अवैध कंटेंट बनाने वाले यूजर्स पर होगी कार्रवाई: एलोन मस्क
कंपनी ने साफ किया है कि अश्लील कंटेंट पोस्ट करने या AI टूल Grok से ऐसा कंटेंट बनाने वालों के अकाउंट बैन किए जाएंगे.
Published : January 4, 2026 at 1:22 PM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया कंपनी X (पहले ट्विटर) के मालिक एलोन मस्क ने कहा कि जो लोग X के AI सर्विस Grok का उपयोग अवैध कंटेंट बनाने के लिए करेंगे, उन्हें उसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जैसे कोई व्यक्ति अवैध कंटेंट अपलोड करने पर भुगतता है .
मस्क के इस बयान के एक दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने X को निर्देश दिया था कि वह तुरंत सभी अश्लील, अभद्र और गैरकानूनी कंटेंट को हटाए, विशेषकर AI ऐप Grok से उत्पन्न सामग्री, अन्यथा कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
मस्क ने X पर एक पोस्ट के जवाब में कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि Grok अनुचित छवियां बना रहा है . लेकिन यह उस कलम को दोष देने जैसा है जो कुछ गलत लिखती है. कलम यह तय नहीं करती कि क्या लिखा जाए. Grok भी उसी तरह काम करता है. जो मिलता है वह इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप क्या इनपुट देते हैं."
We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary.— Safety (@Safety) January 4, 2026
Meity ने X को निर्देश दिया है कि वह अवैध कंटेंट, उपयोगकर्ताओं और खातों के खिलाफ कार्रवाई करे. इसके साथ ही, अमेरिकी सोशल मीडिया फर्म को 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी होगी .
सरकार के आदेश में कहा गया है कि समय-समय पर, संसद के विभिन्न हितधारकों और जनप्रतिनिधियों से यह सूचना मिली है कि X पर फैल रहे कुछ कंटेंट देश के डेकेंसी और अभद्रता से जुड़े कानूनों के अनुपालन में नहीं हैं.
यह आदेश राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी की पत्र के बाद आया, जिसमें उन्होंने मंत्री अश्विनी वैष्णव से Grok ऐप के दुरुपयोग से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाने और पोस्ट करने की घटनाओं में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी.
सरकार के आदेश में कहा गया है कि "Grok AI" सेवा का दुरुपयोग कर उपयोगकर्ता फर्जी खाते बना रहे हैं और महिलाओं की अश्लील छवियों या वीडियो को अपलोड, साझा या प्रकाशित कर उनका अपमान कर रहे हैं.
Meity ने 29 दिसंबर को सोशल मीडिया फर्मों से कहा था कि वे अपनी अनुपालन प्रणाली की तुरंत समीक्षा करें और अश्लील तथा गैरकानूनी कंटेंट पर कार्रवाई करें, अन्यथा उन्हें कानून के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है.
