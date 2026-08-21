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भारत के गांवों तक इंटरनेट पहुंचाएगी स्टारलिंक: एलन मस्क

मस्क ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर यह बात कही.

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एलन मस्क (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 10:40 AM IST

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नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने भारत में इंटरनेट सेवा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' भारत के उन इलाकों के लिए सबसे मददगार साबित होगी जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है. मस्क के मुताबिक, यह सेवा खास तौर पर भारत के पिछड़े और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल देगी.

शहरी और ग्रामीण भारत में बड़ा अंतर
मस्क ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कही. उस पोस्ट में भारत के गांवों और शहरों के बीच इंटरनेट के बड़े अंतर को दिखाया गया था. आंकड़ों के मुताबिक, आज भी भारत के 11,256 गांवों में 4G नेटवर्क की सुविधा नहीं है.

भारत में शहरों के मुकाबले गांवों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कम हैं. जहां शहरों में लगभग हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, वहीं गांवों में स्थिति इसके उलट है. गांवों में रहने वाले बहुत से लोग आज भी अच्छी इंटरनेट स्पीड के लिए तरस रहे हैं.

पारंपरिक नेटवर्क की मुश्किलें और समाधान
सरकार 'भारतनेट' योजना के जरिए गांवों तक फाइबर केबल बिछाने का काम कर रही है. लाखों किलोमीटर केबल बिछाई भी जा चुकी है, लेकिन दुर्गम रास्तों और पहाड़ों के कारण कई जगह यह काम रुका हुआ है. पहाड़ी इलाकों, जंगलों और टापू जैसे क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाना या तार बिछाना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम होता है.

यहीं पर स्टारलिंक काम आती है. स्टारलिंक को जमीन पर किसी तार या बड़े टावर की जरूरत नहीं होती. यह अंतरिक्ष में घूम रहे छोटे सैटेलाइट्स की मदद से सीधे आपके घर तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाती है. इसके लिए बस एक छोटी सी छतरी लगानी होती है.

मंजूरी का इंतजार
स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, इसके लिए कंपनी को भारत सरकार से जरूरी लाइसेंस, स्पेक्ट्रम और सुरक्षा से जुड़ी मंजूरियां मिलना बाकी है. हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल चिंताओं की वजह से मंजूरी की प्रोसेस पर रोक लगा दी है. सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि जियोपॉलिटिकल तनाव के समय किसी अमेरिकी ऑपरेटर को कंट्रोल करना मुश्किल होगा.

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