एलन मस्क का मुकेश अंबानी पर बड़ा तंज, कहा- डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी, क्या स्टारलिंक को आने देंगे?
सरकार ने मस्क के आरोपों को निराधार बताते हुए साफ किया कि स्टारलिंक को कमर्शियल लॉन्च के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों की मंजूरी लेना अनिवार्य.है
Published : October 10, 2026 at 9:30 AM IST
नई दिल्ली: स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' की एंट्री को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर सीधा और बड़ा हमला बोला है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक बेहद तीखा और तंज भरा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में उन्होंने मुकेश अंबानी को "डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी" और "भारत का असली बॉस" कहकर संबोधित किया है. मस्क ने अंबानी पर भारत के टेलीकॉम मार्केट में अपनी मोनोपॉली बनाए रखने का आरोप लगाया है.
मस्क ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?
एलन मस्क ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, "डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी, कृपया मेरी विनम्र माफी स्वीकार करें कि मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि आप ही भारत के असली बॉस हैं." इसके आगे मस्क ने सीधे तौर पर मोनोपॉली का मुद्दा उठाते हुए लिखा, "जाहिर तौर पर, आप भारत के महान लोगों का अपना एकाधिकारवादी शोषण जारी रखना पसंद करेंगे, लेकिन क्या आप फिर भी स्टारलिंक को देश में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे?"
मस्क ने भारत के दूरदराज के इलाकों का हवाला देते हुए कहा कि देश में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है. इसकी वजह से वहां के बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है और छोटे व्यवसायों को अपना सामान वैश्विक बाजार में बेचने का मौका नहीं मिल पा रहा है. मस्क का दावा है कि स्टारलिंक भारत के इन लोगों का जीवन बेहतर बदल सकता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्टारलिंक ने दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के समय जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका साबित की है, जब अन्य सभी संचार प्रणालियां ठप हो जाती हैं.
विवाद की असली वजह और सरकार का जवाब
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने पहले बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया था कि भारत के कुछ ताकतवर "ओलिगार्क्स" (प्रभावशाली उद्योगपति) स्टारलिंक की भारत में एंट्री को रोक रहे हैं. मस्क का कहना था कि स्टारलिंक पिछले पांच सालों से भारत के सभी नियमों और कानूनों का पालन कर रही है, फिर भी उसे कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने की अंतिम मंजूरी नहीं मिल पा रही है.
मस्क के इन आरोपों पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. सरकार ने मस्क के दावों को पूरी तरह से "निराधार और गलत" करार दिया है. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि देश में किसी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसधारी के लिए सुरक्षा मानकों और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है. सरकार ने साफ किया कि स्टारलिंक को भारत में काम करने का लाइसेंस तो मिल चुका है, लेकिन कमर्शियल लॉन्च से पहले सिक्योरिटी क्लीयरेंस और अन्य जरूरी मंजूरियां मिलना बाकी हैं. सरकार के इसी जवाब के कुछ ही घंटों बाद मस्क ने अंबानी को लेकर यह तीखा पोस्ट साझा किया.
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