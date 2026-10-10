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एलन मस्क का मुकेश अंबानी पर बड़ा तंज, कहा- डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी, क्या स्टारलिंक को आने देंगे?

एलन मस्क ( ap )

नई दिल्ली: स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' की एंट्री को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर सीधा और बड़ा हमला बोला है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक बेहद तीखा और तंज भरा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में उन्होंने मुकेश अंबानी को "डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी" और "भारत का असली बॉस" कहकर संबोधित किया है. मस्क ने अंबानी पर भारत के टेलीकॉम मार्केट में अपनी मोनोपॉली बनाए रखने का आरोप लगाया है.

मस्क ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

एलन मस्क ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, "डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी, कृपया मेरी विनम्र माफी स्वीकार करें कि मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि आप ही भारत के असली बॉस हैं." इसके आगे मस्क ने सीधे तौर पर मोनोपॉली का मुद्दा उठाते हुए लिखा, "जाहिर तौर पर, आप भारत के महान लोगों का अपना एकाधिकारवादी शोषण जारी रखना पसंद करेंगे, लेकिन क्या आप फिर भी स्टारलिंक को देश में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे?"

मस्क ने भारत के दूरदराज के इलाकों का हवाला देते हुए कहा कि देश में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है. इसकी वजह से वहां के बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है और छोटे व्यवसायों को अपना सामान वैश्विक बाजार में बेचने का मौका नहीं मिल पा रहा है. मस्क का दावा है कि स्टारलिंक भारत के इन लोगों का जीवन बेहतर बदल सकता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्टारलिंक ने दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के समय जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका साबित की है, जब अन्य सभी संचार प्रणालियां ठप हो जाती हैं.