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मस्क ने खरीदा Cursor AI: भारत-पाकिस्तान के दो लड़कों के रातों-रात अरबपति बनने की पूरी कहानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में आज हर तरफ भारत के अमन सैंगर और पाकिस्तान के सुलेह आसिफ के नाम की गूंज है. कॉलेज के एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरुआत करने वाले इन दो युवाओं ने कोडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला टूल 'कर्सर' बनाया. लेकिन इनकी किस्मत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया, जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की नज़र इनके हुनर पर पड़ी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने इनके स्टार्टअप को रिकॉर्ड 60 अरब डॉलर (करीब ₹5 लाख करोड़ रुपये) में खरीद लिया है. इस एक ऐतिहासिक डील ने इन दोनों को रातों-रात दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है. दोनों को अपनी हिस्सेदारी के बदले लगभग 2.7 अरब डॉलर (करीब ₹22,500 करोड़ भारतीय रुपये) मिलने की उम्मीद है.

कैसे तय किया यह सफर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में जन्मे 25 वर्षीय अमन सैंगर और पाकिस्तान के 26 वर्षीय सुलेह आसिफ ने साल 2022 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में पढ़ाई के दौरान कर्सर की नींव रखी थी. उनके साथ इस सफर में माइकल ट्रुएल और अर्विन लुनेमार्क भी शामिल थे. जो काम कॉलेज की दीवारों के भीतर एक सामान्य प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, उसने बहुत कम समय में सिलिकॉन वैली की सबसे तेज रफ्तार एआई कंपनियों में अपनी जगह बना ली.

दिग्गजों की पहली पसंद

यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सॉफ्टवेयर कोडिंग की प्रक्रिया को बेहद आसान और स्वचालित बना देता है. आज दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स अपनी कोडिंग के लिए कर्सर ऐप पर भरोसा करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में एनवीडिया (Nvidia), एडोब (Adobe), उबर (Uber), शॉपीफाई (Shopify) और पेपाल (PayPal) जैसी दुनिया की 50,000 से ज्यादा बड़ी टेक कंपनियां इसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं.