600 अरब डॉलर नेटवर्थ... इतिहास के सबसे अमीर इंसान बने Elon Musk

वाशिंगटन: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने वैश्विक संपत्ति के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मस्क अब 600 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और वे पहले ट्रिलियनेयर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में एक टेंडर ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन करीब 800 अरब डॉलर आंकी गई है. इस घटनाक्रम के बाद एलन मस्क की नेट वर्थ में लगभग 168 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर अनुमानित 677 अरब डॉलर तक पहुंच गई. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने अब तक के सभी अरबपतियों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना लिया है.

सूत्रों का कहना है कि स्पेसएक्स अगले साल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने की तैयारी कर रही है. यदि यह योजना सफल होती है, तो कंपनी की वैल्यू लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. इससे एलन मस्क की संपत्ति में और बड़ा उछाल आने की संभावना है.

मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला से भी जुड़ा है. टेस्ला में उनकी लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी मौजूदा वैल्यू स्टॉक ऑप्शन को छोड़कर करीब 197 अरब डॉलर आंकी गई है. इसके अलावा, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI भी तेजी से आगे बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, xAI लगभग 230 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर नई फंडिंग जुटाने की बातचीत कर रही है. मस्क के पास xAI में 53 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत करीब 60 अरब डॉलर बताई जा रही है.