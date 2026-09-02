ETV Bharat / business

देश के ऊर्जा स्रोतों में बिजली की हिस्सेदारी 2047 तक 50 प्रतिशत तक होगी: सीईए

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के चेरपर्सन घनश्याम प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारत 2047 तक ऊर्जा के कुल स्रोतों में बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 45-50 प्रतिशत करेगा. ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम आदि), परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा समेत विभिन्न स्रोत शामिल होते हैं. प्रसाद ने ‘भारत इलेक्ट्रिसिटी 2026’ कार्यक्रम में कहा कि देश ने पिछले वर्ष रिकॉर्ड 64,000 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी। इसमें अकेले नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 50,000 मेगावाट से अधिक रहा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 70,000 मेगावाट तक नई क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है. प्रसाद ने कहा कि 2035 तक भारत अपने 2030 के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके अलावा, 2035-36 तक 100 गीगावाट पंप युक्त जलविद्युत भंडारण क्षमता और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है. प्रसाद ने कहा कि भारत की योजना महत्वाकांक्षी है. लेकिन सभी के लिए भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ बिजली सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है. उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी केवल 22 प्रतिशत है. शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य और आर्थिक बदलाव को समर्थन देने के लिए बिजली क्षेत्र को 2047 तक इस हिस्सेदारी को 45-50 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा. इससे उद्योग, परिवहन और डिजिटल अवसंरचना की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.’’