टॉप 8 कंपनियों का बाजार मूल्य ₹79 हजार करोड़ घटा, सिर्फ रिलायंस और L&T में तेजी
पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट से टॉप-10 कंपनियों में शामिल आठ कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप घटा,बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान.
Published : December 14, 2025 at 4:28 PM IST
नई दिल्ली: पिछले सप्ताह शेयर बाजार में सुस्ती का असर देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों पर साफ दिखाई दिया. टॉप-10 कंपनियों में से आठ का संयुक्त बाजार मूल्य ₹79,129.21 करोड़ घट गया. इस दौरान बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. बाजार की कमजोर धारणा के चलते निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे बड़े शेयरों पर दबाव बना रहा.
बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स पिछले हफ्ते 444.71 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. बाजार में गिरावट का असर बैंकिंग, आईटी और फाइनेंशियल शेयरों पर ज्यादा देखने को मिला. हालांकि, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई और इन्हीं दो कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बढ़त रही.
कंपनीवार नुकसान की स्थिति
- बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्य ₹19,289.7 करोड़ घटकर ₹6,33,106.69 करोड़ रह गया, जो टॉप-10 में सबसे बड़ा नुकसान है. इसके बाद ICICI बैंक का बाजार मूल्य ₹18,516.31 करोड़ घटकर ₹9,76,668.15 करोड़ हो गया.
- भारती एयरटेल को ₹13,884.63 करोड़ का नुकसान हुआ और इसका बाजार मूल्य ₹11,87,948.11 करोड़ पर आ गया.
- SBI का बाजार मूल्य ₹7,846.02 करोड़ घटकर ₹8,88,816.17 करोड़ रह गया.
- आईटी सेक्टर में भी दबाव रहा—इंफोसिस का बाजार मूल्य ₹7,145.95 करोड़ घटकर ₹6,64,220.58 करोड़ और TCS का ₹6,783.92 करोड़ घटकर ₹11,65,078.45 करोड़ हो गया.
- इसके अलावा HDFC बैंक के बाजार मूल्य में ₹4,460.93 करोड़ की कमी आई, जबकि LIC का बाजार मूल्य ₹1,201.75 करोड़ घटा.
तेजी दिखाने वाली कंपनियां
मंदी के माहौल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य ₹20,434.03 करोड़ बढ़कर ₹21,05,652.74 करोड़ हो गया. वहीं, L&T का बाजार मूल्य ₹4,910.82 करोड़ बढ़कर ₹5,60,370.38 करोड़ पर पहुंच गया.
टॉप-10 की मौजूदा रैंकिंग
बाजार मूल्य के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है. इसके बाद क्रमशः HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, SBI, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, L&T और LIC का स्थान है. वैश्विक संकेतों और घरेलू कारकों के चलते निकट अवधि में बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. निवेशकों को फिलहाल सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है.
यह भी पढ़ें- 7000% रिटर्न वाले 5 Multibagger Stocks, एक साल में निवेशकों की संपत्ति दोगुनी
देश की 40% संपत्ति पर सिर्फ 1% लोगों का कब्जा, भारत में आय असमानता दुनिया में सबसे ज्यादा