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जी टीवी प्रमोटर केस: ED ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

ज़ी ग्रुप के प्रमोटर सुभाष चंद्रा ( File )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सोमवार को मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि यह मामला कथित लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसके चलते लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) को 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

सुभाष चंद्रा पर आरोप है कि चंद्रा ने LICHFL से लोन लेने के लिए अपनी नेट वर्थ बढ़ा-चढ़ाकर बताई और बाद में लोन नहीं चुकाया. अधिकारियों ने बताया कि CBI की FIR का संज्ञान लेते हुए, यह मामला 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपों का जवाब देते हुए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) के एक प्रवक्ता ने कहा कि ED ने चंद्रा के खिलाफ यह मामला उनकी व्यक्तिगत हैसियत से दर्ज किया है, और इसका कंपनी या उसके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता है.