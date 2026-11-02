जी टीवी प्रमोटर केस: ED ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया
एजेंसी का आरोप है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस से 1,322 करोड़ का लोन लेने के लिए अपनी नेट वर्थ को धोखाधड़ी से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 1:40 PM IST
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सोमवार को मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि यह मामला कथित लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसके चलते लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) को 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
सुभाष चंद्रा पर आरोप है कि चंद्रा ने LICHFL से लोन लेने के लिए अपनी नेट वर्थ बढ़ा-चढ़ाकर बताई और बाद में लोन नहीं चुकाया. अधिकारियों ने बताया कि CBI की FIR का संज्ञान लेते हुए, यह मामला 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपों का जवाब देते हुए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) के एक प्रवक्ता ने कहा कि ED ने चंद्रा के खिलाफ यह मामला उनकी व्यक्तिगत हैसियत से दर्ज किया है, और इसका कंपनी या उसके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता है.
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी यह स्पष्ट करना चाहती है कि ये मामले डॉ. सुभाष चंद्रा और प्रमोटर इकाइयों से जुड़े हैं, और इनका 'Z' या इसके कामकाज पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ता है. इससे पहले CBI ने LICHFL की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
LICHFL ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रा ने नेट-वर्थ सर्टिफिकेट जमा किए थे, जिनका इस्तेमाल कुल 980 करोड़ रुपये के दो लोन की मंजूरी और उनके वितरण के लिए किया गया था. अगस्त में दर्ज LICHFL की शिकायत के अनुसार, इन लोन पर डिफॉल्ट होने के कारण 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) उन कर्जदाताओं में से एक था, जिसने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का रुख किया. इसने NCLT की हालिया पुनर्भुगतान योजना का विरोध किया, जिसके तहत लेनदारों को लगभग 22,006 करोड़ रुपये के दावों के बदले चंद्रा की निजी संपत्ति से केवल 6.5 करोड़ रुपये ही वसूल करने की अनुमति दी गई थी.
यह शिकायत वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई 500 करोड़ रुपये की सुविधा (जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता है) और डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई 480 करोड़ रुपये की सुविधा (जिसमें स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता है) से संबंधित है.
जो शिकायत की गई है, उसके अनुसार, 500 करोड़ रुपये की 'वसंत सागर' सुविधा को टेकओवर, टॉप-अप और कारोबार के विस्तार के लिए एक लोन के रूप में मंजूरी दी गई थी. इसके लिए 28 मार्च 2018 की एक 'कंटीन्यूइंग गारंटी' (लगातार बनी रहने वाली गारंटी) दी गई थी, जिस पर चंद्रा ने हस्ताक्षर किए थे. वहीं, FIR में आरोप लगाया गया है कि 480 करोड़ रुपये की डिजिटल सुविधा को एक अलग लोन खाते के जरिए, 'रेंटल-सिक्योरिटाइजेशन' (किराया-प्रतिभूतिकरण) योजना के तहत 'रेंटल-डिस्काउंटिंग' सुविधा के रूप में मंजूर किया गया था. इसे एक 'कंटीन्यूइंग गारंटी' (निरंतर गारंटी) के जरिए सुरक्षित किया गया था, जिस पर भी चंद्रा ने ही हस्ताक्षर किए थे.
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