ETV Bharat / business

68 करोड़ के बैंक गारंटी मामले में रिलायंस पावर का तीसरा आरोपी गिरफ्तार, अनिल अंबानी की है कंपनी

रिलायंस पावर की 'फर्जी' बैंक गारंटी से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी से अंनिल अंबानी को तगड़ा झटका लगा है.

ED RELIANCE GROUP ARREST
68 करोड़ के बैंक गारंटी मामले में रिलायंस पावर का तीसरा आरोपी गिरफ्तार. (PTI)
author img

By PTI

Published : November 7, 2025 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी अनिल अंबानी की समूह कंपनी रिलायंस पावर के खिलाफ 68 करोड़ रुपये की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक नई और तीसरी गिरफ्तारी की है.

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए अमर नाथ दत्ता नामक व्यक्ति को गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया. उन्होंने बताया कि एक विशेष अदालत ने उसे 4 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है.

संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत रिलायंस पावर के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल और ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक नामक कंपनी के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल नामक एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

यह मामला सूचीबद्ध कंपनी रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो "फर्जी" पाई गई. कंपनी पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी.

ईडी ने आरोप लगाया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक व्यावसायिक समूहों के लिए "फर्जी" बैंक गारंटी प्रदान करने का एक रैकेट चलाती थी.

रिलायंस समूह ने पहले कहा था कि अनिल अंबानी "3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं हैं और इस मामले से उनका कोई लेनादेना नहीं है."

यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा नवंबर 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है. आरोप है कि बिस्वाल ट्रेडलिंक 8 प्रतिशत कमीशन पर "फर्जी" बैंक गारंटी जारी करने में संलिप्त थी.

जांच में पाया गया कि रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड ने मनीला, फिलीपींस स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी जमा की थी, लेकिन ईडी के अनुसार, उक्त बैंक की उस देश में कोई शाखा नहीं है.

रिलायंस पावर ने पहले कहा था कि वह इस मामले में "धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार" हुई है और उसने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में इस संदर्भ में उचित जानकारी दी थी.

समूह के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू में तीसरे पक्ष (आरोपी कंपनी) के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और कानून की "उचित प्रक्रिया" का पालन किया जाएगा.

ईडी सूत्रों ने बताया था कि भुवनेश्वर स्थित कंपनी (बिस्वाल ट्रेडलिंक) sbi.co.in से मिलते-जुलते ईमेल डोमेन - s-bi.co.in - का इस्तेमाल करके यह दिखावा कर रही थी कि यह संदेश देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा भेजा जा रहा है.

उन्होंने बताया कि इस फर्जी डोमेन का इस्तेमाल एसईसीआई को "जाली" संदेश भेजने के लिए किया गया था. ईडी के अनुसार, बिस्वाल ट्रेडलिंक एक "मात्र कागजी संस्था" थी, क्योंकि इसका पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के एक रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति थी.

ये भी पढ़ें - खुदरा बैंकों को AI कमवाएगा €300 बिलियन का मुनाफा, 2030 तक है ये संभव

TAGGED:

RELIANCE POWER
FAKE BANK GUARANTEE
RELIANCE POWER PMLA CASE
ANIL AMBANI
ED RELIANCE GROUP ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.