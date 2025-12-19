ED ने किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों को लौटाए 311 करोड़ रुपये, जानें कैसे हुआ ये
भगोड़े विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनी 'किंगफिशर एयरलाइंस' के हजारों पूर्व कर्मचारियों के लिए 2025 के अंत में एक बड़ी खुशखबरी आई है.
Published : December 19, 2025 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के फाउंडर विजय माल्या की लंदन से हाल ही में कुछ तस्वीरें आई हैं, जिसमें वे अपने जन्मदिन से पहले पार्टी करते नजर आए. वहीं, भारत में उनके कर्मचारियों के लंबे समय से अटके हुए बकाए पर राहत मिली है. ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को कुल 312 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो अब आधिकारिक लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं.
यह फैसला चेन्नई के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) ने सुनाया. ट्रिब्यूनल ने उन शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि जारी करने का आदेश दिया था, जिन्हें पहले ईडी ने एसबीआई को वापस किया था.
किंगफिशर एयरलाइंस की समस्या 2016 के आसपास सामने आई, जब सीबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया. इसके बाद माल्या लंदन भाग गए. ईडी ने उनके और किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया. जनवरी 2019 में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और उससे जुड़ी कंपनियों की 5,042 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं. इसके अलावा 1,695 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई थी.
संपत्तियों की बिक्री
संपत्तियों की बिक्री के बाद एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने DRT के माध्यम से सभी अटैच की गई संपत्तियों को SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को वापस करने की अनुमति दी. इन संपत्तियों की बिक्री से कुल 14,132 करोड़ रुपये जुटाए गए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईडी ने सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों के बकाए का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए. उन्होंने एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर यह भी देखा कि कर्मचारियों के दावों के निपटान के लिए वापस की गई संपत्तियों का इस्तेमाल हो.
इससे किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को वर्षों से अटके वेतन और लाभों की किश्तें मिलने लगी हैं. वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञ इसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा और लंबित बकाए के भुगतान में एक अहम कदम मान रहे हैं.
