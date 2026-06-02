फेमा उल्लंघन मामला: वेदांत ग्रुप के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर ED की छापेमारी
ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में वेदांत ग्रुप के दिल्ली-मुंबई परिसरों की तलाशी पूरी की; कंपनी ने जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.
Published : June 2, 2026 at 11:54 AM IST
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन की जांच के सिलसिले में देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन, वेदांत समूह के दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों पर दो दिवसीय तलाशी अभियान को पूरी तरह संपन्न कर लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के वरिष्ठ विनियामक अधिकारियों के अनुसार, यह महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट कार्रवाई समूह की विभिन्न आंतरिक इकाइयों द्वारा अपनी विदेशी मूल कंपनी को हस्तांतरित किए गए "ब्रांड शुल्क भुगतान" की विनियामक वैधता से संबद्ध है.
वित्तीय विसंगतियों की जांच और ईडी की कार्रवाई
आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह सघन तलाशी अभियान सोमवार को प्रारंभ होकर मंगलवार को संपन्न हुआ. केंद्रीय एजेंसी की विशेष टीमों ने दिल्ली और मुंबई में स्थित एक-एक रणनीतिक प्रशासनिक कार्यालय पर इस ऑपरेशन को निष्पादित किया. इस वित्तीय जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या वेदांत समूह द्वारा अपनी मूल कंपनी को कॉर्पोरेट ब्रांड के उपयोग के बदले किए गए सीमा-पार वित्तीय लेनदेन और रॉयल्टी भुगतान के नियम पूरी तरह से भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के अनुकूल थे.
इस विनियामक कार्रवाई के दौरान, जांच अधिकारियों ने कंपनी के कॉर्पोरेट समझौतों, लेखा बही और अंतरराष्ट्रीय भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल और भौतिक दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि इन सभी वित्तीय अभिलेखों के गहन फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही आगामी कानूनी और दंडात्मक कदमों की दिशा तय की जाएगी.
कॉर्पोरेट अनुपालन और वेदांत समूह का रुख
इस संवेदनशील विनियामक घटनाक्रम पर अपना आधिकारिक पक्ष रखते हुए वेदांत समूह के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी जांच अधिकारियों के साथ पूर्ण पारदर्शी सहयोग स्थापित कर रही है और उनके द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारियां और वित्तीय दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वेदांत समूह सर्वोच्च कॉर्पोरेट गवर्नेंस और देश के सभी वैधानिक अनुपालनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. चूंकि यह विषय वर्तमान में एक आधिकारिक विनियामक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए इस स्तर पर किसी भी प्रकार की विस्तृत टिप्पणी साझा करना उचित नहीं होगा."
वेदांत प्रबंधन ने निवेशकों और हितधारकों को आश्वस्त किया है कि इस विनियामक प्रक्रिया का कंपनी के दैनिक विनिर्माण, उत्पादन और व्यावसायिक संचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है. हालांकि, वित्तीय बाजारों के विशेषज्ञ अब इस बात का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं कि इस विनियामक जांच का आगामी तिमाहियों में वेदांत लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के प्रदर्शन, कॉर्पोरेट साख और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की धारणा पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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