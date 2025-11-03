ETV Bharat / business

बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई, 3 हजार से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने करीब 3 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क कर ली है. आधिकारिक सूत्रों ने आज सोमवार को इस खबर की पुष्टि की है. बता दें, अनिल अंबानी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश 31 अक्टूबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों को कुर्क करने के लिए चार अनंतिम आदेश जारी किए गए. इन संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल स्थित 66 वर्षीय अंबानी का घर और उनके समूह की कंपनियों की अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं.

दिल्ली से लेकर मुंबई तक हुई कार्रवाई

यह भी जानकारी मिली है कि एजेंसी ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक कुर्की की कार्रवाई की है. दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर के एक भूखंड, दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्वी गोदावरी तक तमाम संपत्तियों को कुर्क किया गया है. सूत्रों से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3,084 करोड़ रुपये आंका गया है.

इनसे संबंधित है मामला

यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित डायवर्जन और लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. 2017-2019 के दौरान, येस बैंक ने आरएचएफएल के उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के उपकरणों में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया. इस सिलसिले में ईडी ने अनिल अंबानी की 40 से ज्यादा संपत्तियां जब्त कर ली हैं.

रिलायंस समूह ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

वहीं, इस मामले पर अभी तक रिलायंस समूह से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. बता दें, कुर्की करने की यह कार्रवाई 20 हजार करोड़ से ज्यादा के बैंक की राशि में हेर-फेर से संबंधित है. वहीं, एजेंसी ने अनिल अंबानी की सभी संपत्तियों पर हेरफेर का भी आरोप लगाया है. इससे पहले ईडी ने इस मामले में अगस्त में व्यवसायी से पूछताछ की थी. इससे पहले एजेंसी ने 24 जुलाई को मुंबई में 50 कंपनियों और उनके व्यावसायिक समूह के अधिकारियों सहित 25 लोगों के 35 परिसरों की तलाशी ली थी. ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से जुड़ा है.