ED ने फिर कसा अनिल अंबानी पर शिकंजा, 10,117 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त

अनिल अंबानी ( ians )

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बताया कि उसने अब तक अनिल अंबानी नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की कंपनियों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को 10,117 करोड़ रुपये की मूल्यवत्ता के लिए अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है. हाल की कार्रवाई में, वित्तीय संस्था ने रिलायंस अंबानी ग्रुप की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक फ्रॉड मामले में 1,120 करोड़ रुपये मूल्य की 18 से अधिक संपत्तियों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और अनक्वोटेड निवेशों में शेयरहोल्डिंग को अटैच किया. अटैच की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ संपत्तियां शामिल हैं. इसके अलावा, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फाई मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और गेम्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट और अनक्वोटेड निवेश भी अटैच किए गए. ईडी ने पहले ही रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक फ्रॉड मामलों में 8,997 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां अटैच की थीं. इस तरह, समूह के कुल अटैचमेंट की राशि 10,117 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.