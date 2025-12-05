ED ने फिर कसा अनिल अंबानी पर शिकंजा, 10,117 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
ईडी ने अनिल अंबानी समूह की संपत्तियां 10,117 करोड़ रुपये मूल्य की अटैच की; बैंक फ्रॉड और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग मामले में कार्रवाई.
Published : December 5, 2025 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बताया कि उसने अब तक अनिल अंबानी नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की कंपनियों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को 10,117 करोड़ रुपये की मूल्यवत्ता के लिए अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है.
हाल की कार्रवाई में, वित्तीय संस्था ने रिलायंस अंबानी ग्रुप की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक फ्रॉड मामले में 1,120 करोड़ रुपये मूल्य की 18 से अधिक संपत्तियों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और अनक्वोटेड निवेशों में शेयरहोल्डिंग को अटैच किया.
अटैच की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ संपत्तियां शामिल हैं. इसके अलावा, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फाई मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और गेम्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट और अनक्वोटेड निवेश भी अटैच किए गए.
ईडी ने पहले ही रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक फ्रॉड मामलों में 8,997 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां अटैच की थीं. इस तरह, समूह के कुल अटैचमेंट की राशि 10,117 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि विभिन्न रिलायंस अंबानी समूह की कंपनियों ने सार्वजनिक धन का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग किया. इनमें RCOM, RHFL, RCFL, RIL और RPower शामिल हैं. विशेष रूप से 2017–2019 के बीच, यस बैंक ने RHFL में 2,965 करोड़ रुपये और RCFL में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो दिसंबर 2019 तक गैर-निष्पादित (NPA) हो गया. RHFL का बकाया 1,353.50 करोड़ रुपये और RCFL का 1,984 करोड़ रुपये था.
ईडी की जांच से पता चला कि RHFL और RCFL ने सार्वजनिक फंड में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए. साथ ही, ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर RCOM, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच शुरू की.
ईडी के बयान के अनुसार, RCOM और उसकी समूह कंपनियों ने 13,600 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को "एवरग्रीनिंग" के लिए और 12,600 करोड़ रुपये को संबंधित पक्षों को डायवर्ट किया. इसके अलावा 1,800 करोड़ रुपये एफडी/एमएफ में निवेश किए गए, जो बाद में समूह की कंपनियों में पुनर्निर्देशित किए गए.
यह भी पढ़ें- बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, केंद्र और ED-CBI को भेजा नोटिस