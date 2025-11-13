ETV Bharat / business

जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया अरेस्ट

मनोज गौड़ पर आरोप है कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों ने इनके जरिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की है.

जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़.
By PTI

Published : November 13, 2025 at 12:00 PM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने रियल्टी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि व्यवसायी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ जांच घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के एक मामले से संबंधित है.

एएनआई ने भी ट्वीट के जरिए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है.

ईडी का आरोप है कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ के जरिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की है.

आरोप ये भी है कि जेपी इंफ्राटेक ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों से लिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल किया. इस वजह से कई निवेशकों का पैसा फंस गया है.

गौर करें तो पीएमएलए 2002 यानी धन शोधन निवारण अधिनियम का एक भारतीय कानून है. यह अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से निपटने के लिए बनाया गया है.

पीएमएलए का उद्देश्य धन शोधन को रोकना होता है. इससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना होता है. साथ ही वित्तीय प्रणालियों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ये अधिनियम काम करता है. यह अधिनियम 1 जुलाई, 2005 को लागू हुआ था.

(इनपुट-एजेंसियां)

