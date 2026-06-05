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परमेश्वरन अय्यर की जगह अब नीलकंठ मिश्रा संभालेंगे World Bank में भारत का मोर्चा, PM मोदी के इस खास सलाहकार को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नीलकंठ मिश्रा, कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक ( ians )