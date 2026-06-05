परमेश्वरन अय्यर की जगह अब नीलकंठ मिश्रा संभालेंगे World Bank में भारत का मोर्चा, PM मोदी के इस खास सलाहकार को मिली बड़ी जिम्मेदारी
नीलकंठ मिश्रा का यह कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा. वह पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे.
Published : June 5, 2026 at 10:56 AM IST
नई दिल्ली: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जाने-माने अर्थशास्त्री और बाजार रणनीतिकार नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक (World Bank) में भारत का नया कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले को मंजूरी दे दी है. वह वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में अपना पद संभालेंगे.
तीन साल का होगा कार्यकाल
नीलकंठ मिश्रा का यह कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा. वह पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे. सरकार ने सुचारू रूप से काम के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अय्यर का कार्यकाल तब तक बढ़ा दिया है, जब तक मिश्रा आधिकारिक रूप से कार्यभार नहीं संभाल लेते. विश्व बैंक के बोर्ड में यह पद भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.
विश्व बैंक में भूमिका और महत्व
कार्यकारी निदेशक के रूप में मिश्रा विश्व बैंक के उस बोर्ड का हिस्सा होंगे जो वैश्विक ऋण संचालन, विकास परियोजनाओं, वित्तीय नीतियों और शासन के फैसलों की निगरानी करता है. वे न केवल भारत बल्कि वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को भी आवाज देंगे. इस भूमिका में वे इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए वैश्विक फंडिंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेंगे.
शानदार रहा है पेशेवर सफर
नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड हैं. इससे पहले उन्होंने लगभग दो दशकों तक क्रेडिट सुइस के साथ काम किया, जहाँ वे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के इक्विटी स्ट्रैटेजी को-हेड थे. मिश्रा सार्वजनिक नीति में भी सक्रिय रहे हैं. वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अंशकालिक सदस्य हैं. इसके अलावा वे यूआईडीएआई (UIDAI) के अंशकालिक अध्यक्ष और ट्राई (TRAI) के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने 15वें और 16वें वित्त आयोग की समितियों को भी अपनी विशेषज्ञ सलाह दी है.
आईआईटी कानपुर के रहे हैं टॉपर
नीलकंठ मिश्रा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद मजबूत रही है. वे आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के कंप्यूटर साइंस के पूर्व छात्र हैं. उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में पूरे भारत में चौथी रैंक (AIR 4) हासिल की थी. उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आईआईटी कानपुर ने उन्हें 2020 में 'प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार' से भी सम्मानित किया था. अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने इंफोसिस में सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट के रूप में भी काम किया था.
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