ETV Bharat / business

RTI कानून में होगा बड़ा बदलाव? आर्थिक सर्वेक्षण ने पारदर्शी शासन के लिए समीक्षा की जोरदार पैरवी की

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि आरटीआई कानून पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार रहा है, लेकिन लगभग दो दशक बाद इसकी सावधानीपूर्वक पुनः समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, ताकि पारदर्शिता शासन को मजबूत करे, न कि ईमानदार निर्णय प्रक्रिया को बाधित करे.

RTI पर खुली चर्चा को बताया स्वस्थ संकेत

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आरटीआई कानून पर सार्वजनिक चर्चा होना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा कि, आरटीआई अधिनियम के गुण-दोषों पर खुली चर्चा निश्चित रूप से रचनात्मक है. आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए सुझावों को गंभीरता से और गहराई से देखने की जरूरत है. कानून की समीक्षा उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरटीआई का मूल उद्देश्य ही सूचना को सार्वजनिक कर लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देना है.

‘Transparency without Blindness’ का संदेश

आर्थिक सर्वेक्षण के बॉक्स XVI.5 में ‘The RTI Act: Transparency without Blindness’ शीर्षक के तहत कहा गया है कि आरटीआई भारत के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है. इसने आम नागरिकों को सवाल पूछने की ताकत दी और प्रशासनिक गोपनीयता का पर्दा हटाया.

हालांकि, सर्वेक्षण ने चेताया कि यदि सूचना का खुलासा बिना उद्देश्य के किया जाए, तो यह कानून अपने मूल लक्ष्य से भटक सकता है. पारदर्शिता को अपने आप में लक्ष्य नहीं बल्कि बेहतर शासन का साधन बने रहना चाहिए.

पुनः परीक्षण की जरूरत क्यों?

सर्वेक्षण के अनुसार, आरटीआई कानून की समीक्षा का उद्देश्य इसके मूल भाव को कमजोर करना नहीं, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और बदलते प्रशासनिक अनुभवों के अनुरूप इसे और प्रभावी बनाना है.

संभावित सुझाव जो बहस के लिए रखे गए

आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ संभावित सुझावों को चर्चा के लिए रखा है—