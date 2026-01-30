RTI कानून में होगा बड़ा बदलाव? आर्थिक सर्वेक्षण ने पारदर्शी शासन के लिए समीक्षा की जोरदार पैरवी की
आर्थिक सर्वेक्षण ने RTI कानून की समीक्षा का सुझाव देते हुए कहा, पारदर्शिता बनाए रखते हुए निर्णय प्रक्रिया, गोपनीयता और प्रभावी शासन में संतुलन जरूरी.
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि आरटीआई कानून पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार रहा है, लेकिन लगभग दो दशक बाद इसकी सावधानीपूर्वक पुनः समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, ताकि पारदर्शिता शासन को मजबूत करे, न कि ईमानदार निर्णय प्रक्रिया को बाधित करे.
RTI पर खुली चर्चा को बताया स्वस्थ संकेत
पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आरटीआई कानून पर सार्वजनिक चर्चा होना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा कि, आरटीआई अधिनियम के गुण-दोषों पर खुली चर्चा निश्चित रूप से रचनात्मक है. आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए सुझावों को गंभीरता से और गहराई से देखने की जरूरत है. कानून की समीक्षा उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरटीआई का मूल उद्देश्य ही सूचना को सार्वजनिक कर लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देना है.
‘Transparency without Blindness’ का संदेश
आर्थिक सर्वेक्षण के बॉक्स XVI.5 में ‘The RTI Act: Transparency without Blindness’ शीर्षक के तहत कहा गया है कि आरटीआई भारत के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है. इसने आम नागरिकों को सवाल पूछने की ताकत दी और प्रशासनिक गोपनीयता का पर्दा हटाया.
हालांकि, सर्वेक्षण ने चेताया कि यदि सूचना का खुलासा बिना उद्देश्य के किया जाए, तो यह कानून अपने मूल लक्ष्य से भटक सकता है. पारदर्शिता को अपने आप में लक्ष्य नहीं बल्कि बेहतर शासन का साधन बने रहना चाहिए.
पुनः परीक्षण की जरूरत क्यों?
सर्वेक्षण के अनुसार, आरटीआई कानून की समीक्षा का उद्देश्य इसके मूल भाव को कमजोर करना नहीं, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और बदलते प्रशासनिक अनुभवों के अनुरूप इसे और प्रभावी बनाना है.
संभावित सुझाव जो बहस के लिए रखे गए
आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ संभावित सुझावों को चर्चा के लिए रखा है—
- निर्णय प्रक्रिया पूरी होने तक ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट्स, वर्किंग पेपर्स और ड्राफ्ट टिप्पणियों को आरटीआई से बाहर रखने पर विचार
- सेवा अभिलेख, स्थानांतरण और गोपनीय स्टाफ रिपोर्ट्स* को कम सार्वजनिक हित वाले अनुरोधों से सुरक्षित रखना
- संसद की निगरानी में सीमित मंत्री स्तरीय वीटो का प्रावधान, ताकि शासन प्रक्रिया पर अनावश्यक दबाव न पड़े
सर्वेक्षण ने स्पष्ट किया कि ये सुझाव अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक बहस के लिए प्रस्ताव हैं.
RTI का उद्देश्य जिज्ञासा नहीं, जवाबदेही
सर्वेक्षण में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम को कभी भी “निष्क्रिय जिज्ञासा” या सरकार को माइक्रोमैनेज करने के औजार के रूप में नहीं देखा गया. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार को रोकना और नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना है.
वैश्विक अनुभव क्या कहते हैं?
- आर्थिक सर्वेक्षण ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि—
- स्वीडन ने 1766 में पहला सूचना कानून लागू किया
- अमेरिका (1966) और ब्रिटेन (2000) में भी सूचना कानून मौजूद हैं
- ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने बाद में स्वीकार किया कि अत्यधिक खुलासे से शासन प्रभावित हो सकता है
ब्रिटेन, अमेरिका और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं नीति निर्माण से जुड़े आंतरिक दस्तावेजों को सुरक्षा प्रदान करती हैं.
भारत की स्थिति क्यों अलग है?
सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का आरटीआई ढांचा अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है. यहां ड्राफ्ट नोट्स, आंतरिक पत्राचार और फाइल नॉटिंग्स भी सार्वजनिक हो जाती हैं. केवल कैबिनेट दस्तावेजों को अस्थायी सुरक्षा मिलती है. यही कारण है कि अब चुनौती यह है कि खुलेपन को बनाए रखते हुए निर्णय प्रक्रिया में ईमानदार चर्चा की जगह भी सुरक्षित रखी जाए.
संतुलन ही समाधान
आर्थिक सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि आरटीआई अधिनियम को उसके मूल उद्देश्य—जवाबदेही और लोकतंत्र को मजबूत करने—से जोड़े रखना जरूरी है. पारदर्शिता और गोपनीय विचार-विमर्श के बीच संतुलन ही इस कानून को भविष्य में भी प्रभावी बनाए रखेगा.
