AI पर मोदी सरकार का रोडमैप, उत्पादकता बढ़ेगी पर 'एथिकल एआई' की नीति होगी जरूरी—आर्थिक सर्वे

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत की भावी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार बताया गया है. सर्वे के अनुसार, भारत को 'AI पर विकास पहले' की रणनीति अपनानी होगी, लेकिन इसे सामाजिक संतुलन और ठोस नीतिगत ढांचे के साथ जोड़ना अनिवार्य है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: AI के साथ भारत के विकास का नया रोडमैप

AI: उत्पादकता बढ़ाने का महामंत्र

आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि यदि भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे अपनी उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव लाने होंगे. AI इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. कृषि, स्वास्थ्य सेवा, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से कार्यकुशलता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है. सर्वे के अनुसार, भारतीय टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स को AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम केवल वैश्विक समाधानों के उपभोक्ता न बनकर स्वयं के समाधान विकसित कर सकें.

रोजगार और AI का संतुलन

सर्वेक्षण में एक बड़ी चिंता 'रोजगार विस्थापन' को लेकर जताई गई है. सरकार ने माना है कि AI के आने से रूटीन और डेटा-आधारित नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है. हालांकि, इसे खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. सर्वे ने सुझाव दिया है कि भारतीय कार्यबल को 'री-स्किल' और 'अप-स्किल' करने के लिए व्यापक नीति की आवश्यकता है. उद्देश्य यह होना चाहिए कि मनुष्य और मशीन मिलकर काम करें, न कि मशीन मनुष्य का स्थान ले.

डेटा सुरक्षा और नैतिक नीति की जरूरत

'एआई पर विकास पहले' के साथ-साथ सर्वे ने संतुलन पर भी जोर दिया है. इसमें कहा गया है कि AI का अनियंत्रित उपयोग डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियां पैदा कर सकता है. इसलिए, भारत को एक ऐसे नैतिक ढांचे की आवश्यकता है जो नवाचार को रोके बिना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे. सर्वे में 'डिजिटल इंडिया' की सफलता को आधार मानकर AI गवर्नेंस मॉडल तैयार करने की बात कही गई है.