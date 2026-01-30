ETV Bharat / business

Economic Survey: VB G-RAM G से बदली रोजगार की परिभाषा, महिलाओं की 58% भागीदारी, सीधे बैंक खाते में आएगी मजदूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ians )

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में संसद में पेश किया गया नया कानून विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025, जिसे VB G-RAM G कहा गया है, ग्रामीण रोजगार नीति में एक परिवर्तनकारी कदम बताया गया है. यह कानून, मौजूदा मनरेगा (MGNREGA) की कमजोरियों को दूर करते हुए रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को मजबूत करता है. मनरेगा से VB G-RAM G तकमनरेगा, 2005 में लागू हुआ था, जिसने ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का सुनिश्चित असंगठित रोजगार दिया. इसने ग्रामीण आय को स्थिर किया और बुनियादी अवसंरचना का निर्माण किया. लेकिन समय के साथ ग्रामीण रोजगार की जरूरतें बदल गई हैं. डिजिटल अपनाने, बेहतर कनेक्टिविटी और विविध आय स्रोतों के कारण अब ग्रामीण रोजगार की मांग अधिक विकसित और लक्ष्यनिर्यत है. VB G-RAM G एक्ट अब हर ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार कानूनी तौर पर सुनिश्चित करता है. यह चार प्रमुख क्षेत्रो पर ध्यान केंद्रित करता है: जल सुरक्षा ग्रामीण अवसंरचना आजीविका extreme मौसम और आपदा तैयारी संबंधी कार्य महिला सशक्तिकरण और तकनीकी सुधार

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि समय के साथ प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों ने कार्यक्रम की पारदर्शिता और कार्यान्वयन को बढ़ाया. महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 58.1% हुई. आधार आधारित भुगतान प्रणाली अपनाई गई और लगभग सभी मजदूरी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने लगे. कार्यों की निगरानी के लिए जियो-टैग Assets और व्यक्तिगत स्तर पर निर्माण बढ़ा. राज्य और केंद्र का वित्तीय योगदान

राजस्थान के किसान राम नारायण बना के अनुसार, पहले केंद्र सरकार कार्यक्रम के 90% खर्च का योगदान करती थी. अब यह 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार के बीच विभाजित है. इससे राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ी है और योजना का स्थानीय अनुकूलन बेहतर हुआ है.