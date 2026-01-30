ETV Bharat / business

Economic Survey: VB G-RAM G से बदली रोजगार की परिभाषा, महिलाओं की 58% भागीदारी, सीधे बैंक खाते में आएगी मजदूरी

सर्वे में कहा गया है कि नया एक्ट MGNREGA के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है, जो स्ट्रक्चरल कमज़ोरियों को ठीक कर रोजगार को बढ़ाता है.

Etv Bharat
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 1:37 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में संसद में पेश किया गया नया कानून विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025, जिसे VB G-RAM G कहा गया है, ग्रामीण रोजगार नीति में एक परिवर्तनकारी कदम बताया गया है. यह कानून, मौजूदा मनरेगा (MGNREGA) की कमजोरियों को दूर करते हुए रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को मजबूत करता है.

मनरेगा से VB G-RAM G तकमनरेगा, 2005 में लागू हुआ था, जिसने ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का सुनिश्चित असंगठित रोजगार दिया. इसने ग्रामीण आय को स्थिर किया और बुनियादी अवसंरचना का निर्माण किया. लेकिन समय के साथ ग्रामीण रोजगार की जरूरतें बदल गई हैं. डिजिटल अपनाने, बेहतर कनेक्टिविटी और विविध आय स्रोतों के कारण अब ग्रामीण रोजगार की मांग अधिक विकसित और लक्ष्यनिर्यत है.

VB G-RAM G एक्ट अब हर ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार कानूनी तौर पर सुनिश्चित करता है. यह चार प्रमुख क्षेत्रो पर ध्यान केंद्रित करता है:

  1. जल सुरक्षा
  2. ग्रामीण अवसंरचना
  3. आजीविका
  4. extreme मौसम और आपदा तैयारी संबंधी कार्य

महिला सशक्तिकरण और तकनीकी सुधार
आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि समय के साथ प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों ने कार्यक्रम की पारदर्शिता और कार्यान्वयन को बढ़ाया. महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 58.1% हुई. आधार आधारित भुगतान प्रणाली अपनाई गई और लगभग सभी मजदूरी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने लगे. कार्यों की निगरानी के लिए जियो-टैग Assets और व्यक्तिगत स्तर पर निर्माण बढ़ा.

राज्य और केंद्र का वित्तीय योगदान
राजस्थान के किसान राम नारायण बना के अनुसार, पहले केंद्र सरकार कार्यक्रम के 90% खर्च का योगदान करती थी. अब यह 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार के बीच विभाजित है. इससे राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ी है और योजना का स्थानीय अनुकूलन बेहतर हुआ है.

स्थानीय स्तर की योजना: विक्सित ग्राम पंचायत योजना
VB G-RAM G में स्थानीय पंचायतों को मुख्य भूमिका दी गई है. कम से कम आधे कार्य का खर्च स्थानीय स्तर पर पंचायतें तय करती हैं. यह योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम PM गति शक्ति के साथ समन्वित है. इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार, सतत और सहभागी योजना संभव होती है.

राष्ट्रीय विकास के साथ समन्वय
इस एक्ट के तहत बनाए गए सभी अवसंरचना कार्य विक्सित भारत नेशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल होंगे. यह न केवल ग्रामीण आजीविका को तुरंत सहायता प्रदान करता है, बल्कि दीर्घकालीन रणनीतिक अवसंरचना विकास को भी सुनिश्चित करता है.

पारदर्शिता और निगरानी में सुधार
केंद्र सरकार अब शिकायतों की जांच कर सकती है, गंभीर अनियमितताओं में फंड रोक सकती है और सुधारात्मक कदम निर्देशित कर सकती है. डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करते हुए GPS-निगरानी, MIS डैशबोर्ड, और साप्ताहिक सार्वजनिक विवरण लागू किए गए हैं. सामाजिक ऑडिट कम से कम हर छह महीने में अनिवार्य है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के समग्र विकास की रीढ़ है. देश में 6.65 लाख गांव और 2.68 लाख ग्राम पंचायतें हैं. केवल अवसंरचना और वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि समुदाय का सशक्तिकरण और सामूहिक कार्रवाई ग्रामीण विकास की स्थिरता के लिए जरूरी है. VB G-RAM G इस दिशा में एक मजबूत कदम है.

VB G-RAM G एक्ट 2025, MGNREGA का आधुनिक संस्करण है, जो ग्रामीण रोजगार को कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता और दीर्घकालीन विकास के साथ जोड़ता है. यह ग्रामीण आजीविका, स्थानीय योजना और राष्ट्रीय विकास को संतुलित करता है और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें- आर्थिक सर्वे : सीईए ने वैश्विक जोखिमों पर चिंता जताई, विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया

Last Updated : January 30, 2026 at 1:43 PM IST

TAGGED:

ECONOMIC SURVEY 2026
VB G RAM G एक्ट
MGNREGA VS VB G RAM G

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.