ETV Bharat / business

मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद 2025 में कमजोर रहा रुपया: आर्थिक सर्वेक्षण 2026

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के बावजूद वर्ष 2025 में भारतीय रुपया अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया. सर्वेक्षण में कहा गया है कि रुपये की मौजूदा कीमत भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत को पूरी तरह नहीं दर्शाती. हालांकि, फिलहाल कमजोर रुपया नुकसानदेह नहीं माना जा रहा है क्योंकि इससे भारतीय निर्यात पर लगे अमेरिकी टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम किया जा सका है.

आर्थिक मजबूती के बावजूद दबाव में रुपया

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत की विकास दर ऊंची बनी हुई है, महंगाई नियंत्रण में है, बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है और कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी स्वस्थ हैं. इसके बावजूद रुपया दबाव में रहा.

सर्वे के मुताबिक, रुपया अपनी वास्तविक क्षमता से कमजोर बना हुआ है. मौजूदा समय में यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हैं और कमजोर रुपये से आयातित महंगाई बढ़ने का खतरा कम है.

निवेशकों की सतर्कता बनी चिंता का विषय

हालांकि, सर्वेक्षण ने यह भी चेतावनी दी है कि कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों को सतर्क कर सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निवेश को लेकर कुछ हिचक देखी जा रही है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. निवेशकों का भरोसा बनाए रखना आने वाले समय की बड़ी चुनौती होगा.

व्यापार घाटा और विदेशी पूंजी पर निर्भरता

सर्वे के अनुसार, भारत को वस्तुओं के व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है. सेवाओं और विदेशों से आने वाले धन से होने वाला अधिशेष इस घाटे की पूरी भरपाई नहीं कर पाता. इस कारण देश को भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है. जब विदेशी निवेश घटता है, तो इसका सीधा असर रुपये की स्थिरता पर पड़ता है.