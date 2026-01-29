ETV Bharat / business

मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद 2025 में कमजोर रहा रुपया: आर्थिक सर्वेक्षण 2026

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारतीय रुपया 2025 में देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद के बावजूद कमजोर रहा है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के बावजूद वर्ष 2025 में भारतीय रुपया अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया. सर्वेक्षण में कहा गया है कि रुपये की मौजूदा कीमत भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत को पूरी तरह नहीं दर्शाती. हालांकि, फिलहाल कमजोर रुपया नुकसानदेह नहीं माना जा रहा है क्योंकि इससे भारतीय निर्यात पर लगे अमेरिकी टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम किया जा सका है.

आर्थिक मजबूती के बावजूद दबाव में रुपया
आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत की विकास दर ऊंची बनी हुई है, महंगाई नियंत्रण में है, बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है और कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी स्वस्थ हैं. इसके बावजूद रुपया दबाव में रहा.

सर्वे के मुताबिक, रुपया अपनी वास्तविक क्षमता से कमजोर बना हुआ है. मौजूदा समय में यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हैं और कमजोर रुपये से आयातित महंगाई बढ़ने का खतरा कम है.

निवेशकों की सतर्कता बनी चिंता का विषय
हालांकि, सर्वेक्षण ने यह भी चेतावनी दी है कि कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों को सतर्क कर सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निवेश को लेकर कुछ हिचक देखी जा रही है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. निवेशकों का भरोसा बनाए रखना आने वाले समय की बड़ी चुनौती होगा.

व्यापार घाटा और विदेशी पूंजी पर निर्भरता
सर्वे के अनुसार, भारत को वस्तुओं के व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है. सेवाओं और विदेशों से आने वाले धन से होने वाला अधिशेष इस घाटे की पूरी भरपाई नहीं कर पाता. इस कारण देश को भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है. जब विदेशी निवेश घटता है, तो इसका सीधा असर रुपये की स्थिरता पर पड़ता है.

रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया
गुरुवार को भारतीय रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. विदेशी निवेश में लगातार कमजोरी और कंपनियों द्वारा आगे गिरावट के डर से किए जा रहे बचाव उपायों के कारण रुपये पर दबाव बढ़ गया. रुपया 92 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे चला गया, जो पहले बने अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से भी आगे निकल गया.

आरबीआई ने गिरावट थामने के लिए की दखल
बाजार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये की तेज गिरावट को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया. हालांकि, आरबीआई ने साफ किया है कि वह रुपये के किसी तय स्तर को लक्ष्य नहीं करता और केवल अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाता है.

मेरिकी टैरिफ और वैश्विक कारण बने दबाव की वजह
ऊंचे अमेरिकी टैरिफ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की निकासी, सोने के आयात में बढ़ोतरी और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते रुपये पर दबाव बना हुआ है. यह स्थिति ऐसे समय में है, जब भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया है.

