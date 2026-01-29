ऑनलाइन क्लास पर चलेगी कैंची, आर्थिक सर्वेक्षण ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर जताई गंभीर चिंता

ऑनलाइन क्लास पर चलेगी कैंची, आर्थिक सर्वेक्षण ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर जताई गंभीर चिंता
आर्थिक सर्वेक्षण ने सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा तय करने, ऑनलाइन कक्षाएं घटाने और डिजिटल लत रोकने हेतु कड़े नियम बनाने का सुझाव दिया.
Published : January 29, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए आयु-आधारित सीमा तय करने की सिफारिश की है. साथ ही, कोविड-19 के दौरान बढ़ी ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भरता कम कर ऑफलाइन गतिविधियों को फिर से प्राथमिकता देने की जरूरत बताई गई है.
डिजिटल लत बन रही गंभीर समस्या
सर्वेक्षण के अनुसार, डिजिटल लत अब केवल बच्चों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह युवाओं और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और कार्यस्थल उत्पादकता को भी प्रभावित कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग और ऑनलाइन गेमिंग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को बढ़ा रहे हैं.
सोशल मीडिया के लिए आयु-आधारित पहुंच
आर्थिक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, जुआ ऐप्स और ऑटो-प्ले जैसे फीचर्स के लिए आयु-आधारित पहुंच पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. सर्वे का कहना है कि कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हानिकारक कंटेंट और लत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.
इसके लिए प्लेटफॉर्म कंपनियों को आयु सत्यापन और आयु के अनुसार सुरक्षित डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.
स्कूलों की अहम भूमिका
सर्वेक्षण ने स्कूलों को बच्चों की डिजिटल आदतें गढ़ने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया है. इसमें ‘डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम’ शुरू करने की सिफारिश की गई है, जिसमें स्क्रीन टाइम की समझ, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी शामिल हो.
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के बढ़ते चलन को सीमित कर ऑफलाइन संवाद, खेल और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
सरल उपकरणों को बढ़ावा
आर्थिक सर्वेक्षण ने बच्चों के लिए स्मार्टफोन की बजाय साधारण फोन या केवल शिक्षा-उद्देश्य वाले टैबलेट जैसे सरल उपकरणों को बढ़ावा देने की बात कही है. इससे बच्चों को हिंसक, अश्लील या जुए से जुड़े कंटेंट के संपर्क में आने से रोका जा सकेगा.
अभिभावकों की भागीदारी जरूरी
सर्वेक्षण ने परिवारों को भी डिजिटल लत से निपटने में अहम कड़ी बताया है. इसमें स्क्रीन टाइम की सीमा तय करने, डिवाइस-फ्री समय अपनाने और सामूहिक ऑफलाइन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है.
इसके साथ ही स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि वे डिजिटल लत के लक्षण पहचान सकें और पैरेंटल कंट्रोल टूल्स का सही उपयोग कर सकें.
अंतरराष्ट्रीय अनुभव और स्वास्थ्य प्रभाव
सर्वेक्षण ने ऑस्ट्रेलिया, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के उदाहरण देते हुए बताया कि वहां डिजिटल लत से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया की लत 15 से 24 वर्ष के युवाओं में चिंता, अवसाद, कम आत्मविश्वास और साइबर बुलिंग से जुड़ी पाई गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ को एक मानसिक विकार के रूप में मान्यता दी है.
