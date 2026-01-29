ETV Bharat / business

जंक फूड विज्ञापनों पर लगेगा 'फुल स्टॉप'? आर्थिक सर्वे ने सुबह 6 से रात 11 बजे तक रोक का दिया सुझाव

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) यानी जंक फूड की तेजी से बढ़ती खपत और इसके कारण बच्चों व युवाओं में मोटापे के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई है. लोकसभा में पेश प्री-बजट दस्तावेज में कहा गया है कि भारत अब दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते UPF बाजारों में शामिल हो गया है, जिससे दीर्घकाल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और असमानताएं बढ़ सकती हैं.

बच्चों में बढ़ता मोटापा

सर्वेक्षण के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की समस्या तेजी से बढ़ी है. वर्ष 2015-16 में जहां यह आंकड़ा 2.1 प्रतिशत था, वहीं 2019-21 में बढ़कर 3.4 प्रतिशत तक पहुंच गया. अनुमान है कि वर्ष 2020 में देश में लगभग 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे, जो 2035 तक बढ़कर 8.3 करोड़ हो सकते हैं.

वयस्कों में भी बढ़ रही समस्या

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों का हवाला देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया कि भारत में 24 प्रतिशत महिलाएं और 23 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आते हैं. 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में 6.4 प्रतिशत मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 4 प्रतिशत है.

विज्ञापनों पर सख्ती की सिफारिश

सर्वेक्षण ने जंक फूड की खपत को नियंत्रित करने के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है. खासतौर पर बच्चों को लक्षित विज्ञापनों, डिजिटल मीडिया तथा दूध और पेय पदार्थों के प्रचार पर सख्ती की बात कही गई है.