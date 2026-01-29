ETV Bharat / business

आर्थिक सर्वे : नए श्रम संहिता रोजगार वृद्धि को गति प्रदान करेंगे, बेरोजगारी हो रही कम

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है किडिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा परिवर्तन और गिग वर्क और प्लेटफॉर्म वर्क जैसे रोजगार के उभरते रूपों से प्रेरित होकर भारत के श्रम बाजार में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं.

लोकसभा में प्रस्तुत इस दस्तावेज में रोजगार वृद्धि को गति देने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए नए श्रम संहिता की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है.सर्वेक्षण में कहा गया है कि केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलों से बेरोजगारी कम हो रही है. रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है. कार्यबल को कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार मिल रहा है. महामारी के बाद के विकास चरण में नौकरियों की संख्या के बजाय, काम की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है. यह श्रम बाजार के अधिक समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण को दर्शाता है. इसमें कहा गया है कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने और कौशल विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल की पहलें गुणवत्तापूर्ण रोजगार और मानव पूंजी संवर्धन के प्रति सरकार की नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जिसका उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाना है.

सर्वेक्षण में बताया गया है कि संरचनात्मक सुधारों, करों के युक्तिकरण और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत ने हाल के वर्षों में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. उदारीकरण, जीएसटी 2.0 और राज्यों द्वारा लागू किए गए श्रम सुधार जैसे उपायों ने उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रम बल की भागीदारी और रोजगार वृद्धि में योगदान दिया है.

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में हाल के वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में सकारात्मक रुझान देखा गया है, जो 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही बेरोजगारी दर (यूआर) 5.6 प्रतिशत से घटकर मात्र 3.2 प्रतिशत रह गई है, जो अधिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव को दर्शाती है.

इसमें कहा गया है, "त्रैमासिक और मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े मौसमी उतार-चढ़ाव के साथ एक स्थिर श्रम बाजार को दर्शाते हैं. इससे संकेत मिलता है कि अप्रैल से सितंबर 2025 (वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही) की अवधि में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में बेरोजगारी दर (यूआर) में गिरावट आई, श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) स्थिर हुई और रोजगार का स्तर काफी अच्छा रहा, जो रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) कार्यरत थे, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में लगभग 8.7 लाख नए रोजगारों के सृजन को दर्शाता है."

संगठित विनिर्माण क्षेत्र को कवर करने वाले वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के वित्त वर्ष 2024 के परिणामों से विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती उजागर होती है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है.सर्वेक्षण में असंगठित श्रमिकों की पहचान करने और कल्याण एवं कौशल विकास प्रणालियों के माध्यम से उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में हालिया नीतिगत पहलों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है.

इसमें असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और अनौपचारिक एवं औपचारिक रोजगार के बीच के अंतर को पाटने के लिए ई-श्रम पोर्टल को एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में बताया गया है.यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिसमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार और कृषि श्रमिकों से संबंधित डेटा शामिल है.

दस्तावेज में कहा गया है, "जनवरी 2026 तक, पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिक हैं, जो भारत द्वारा अपने अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने और समर्थन देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है. विशेष रूप से, कुल पंजीकृत लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है, जिससे लिंग-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है."