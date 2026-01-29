आर्थिक सर्वे : कृषि विशेषज्ञों ने तीव्र विकास के लिए अधिक प्रयास करने पर दिया जोर
पिछले पांच वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर लगभग 4.4 प्रतिशत रही है.
Published : January 29, 2026 at 5:15 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारतीय कृषि लगातार उल्लेखनीय लचीलापन दिखा रही है और स्थिर वृद्धि दर्ज कर रही है.
सर्वेक्षण से पता चलता है कि हाल के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार सुधार हुआ है, जो आर्थिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने की इस क्षेत्र की क्षमता को दर्शाता है. साथ ही, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर भी इशारा करता है. पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे उच्च मूल्य वाले संबद्ध क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और ग्रामीण आजीविका मजबूत हो रही है. यह विविधीकरण किसानों को पारंपरिक फसल पद्धतियों से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, जिससे कृषि अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभदायक बन रही है.
आर्थिक सर्वेक्षण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कृषि विशेषज्ञ नरेश सिरोही ने ईटीवी भारत को बताया, "घरेलू उत्पादन को मजबूत करना सतत विकास की कुंजी है. कृषि क्षेत्र के अधिक मजबूत विकास के लिए सरकार को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से खाद्य तेलों और दालों के आयात पर."
उन्होंने आगे बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का दावा है कि उसने फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगभग 300 बीज किस्में जारी की हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किन विशिष्ट किस्मों से उल्लेखनीय रूप से अधिक पैदावार हुई है, विशेष रूप से गन्ने में. उन्होंने कहा, "इस अंतर को विडंबनापूर्ण बताते हुए, जहां मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई खाद्य पूरक विकसित किए गए हैं, वहीं बेहतर कृषि पैदावार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मृदा स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और प्रभावी प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं की गई है."
कृषि विशेषज्ञ अशोक बलियान ने ईटीवी भारत को बताया, "कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हो रही है, लेकिन इससे भी तेज और टिकाऊ वृद्धि एक मजबूत मूल्य श्रृंखला और संगठित बाजार प्रणाली के विकास पर निर्भर करेगी. भारत में कृषि बाजार अभी भी काफी हद तक असंगठित हैं, किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन्हें एक व्यवस्थित ढांचे में लाना आवश्यक है."
उन्होंने आगे बताया कि सरकार की ई-मंडी पहल में पहले किए गए सुधार अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे. यह चिंता का विषय है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी के कारण प्रभावी कृषि सुधार वर्तमान में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है.
आर्थिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी करते हुए, कृषि विशेषज्ञ और किसान धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया,"यह चिंताजनक मुद्दा है कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक असंतुलन है. भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है, फिर भी यह क्षेत्र समग्र विकास में केवल 4.45 प्रतिशत का योगदान देता है, जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि में असमानता को दर्शाता है."
उन्होंने आगे कहा कि नीतिगत इरादों और क्रियान्वयन में अंतर है. सरकार अक्सर मूल्य-श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन ठोस कार्रवाई की कमी के कारण किसान लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.
इकोनोमिक सर्वे 2025-26 में यूरिया की खुदरा कीमत में मामूली बढ़ोतरी करने की बात कही गई है, जो मार्च 2018 से 242 रुपये प्रति 45 किलो बैग पर अपरिवर्तित है, जबकि इसके बराबर राशि सीधे किसानों को प्रति एकड़ के आधार पर हस्तांतरित की जाएगी.
दस्तावेज में उर्वरक को लेकर कहा गया है कि लागत सब्सिडी से आय सहायता की ओर प्रस्तावित बदलाव का लक्ष्य उर्वरक के उपयोग में तीन दशक पुराने असंतुलन को ठीक करना है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है और फसल की पैदावार को कम कर रहा है.
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटेशियम (एनपीके) अनुपात वर्ष 2009-10 में 4:3.2:1 से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.9:4.1:1 हो गया है, जिसका मुख्य कारण सब्सिडी वाले यूरिया के माध्यम से अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग है. कृषि संबंधी मानक अधिकांश फसलों और मिट्टी के प्रकारों के लिए 4:2:1 के करीब अनुपात का सुझाव देते हैं.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया, "अधिक स्थायी सुधार के लिए उर्वरक के फैसलों को प्रशासित मूल्य विकृतियों के बजाय मिट्टी और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर फिर से तय करने की आवश्यकता है और पोषक तत्वों की कीमतों को कृषि संबंधी कमी को दर्शाने की अनुमति देकर किसानों की आय सहायता को उर्वरक खरीद से अलग करने का प्रस्ताव दिया गया है."
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि अतिरिक्त नाइट्रोजन मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को कैसे कम करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को तेज करता है, मिट्टी की संरचना को कमजोर करता है और भूजल में नाइट्रेट रिसाव को बढ़ाता है। कई सिंचित क्षेत्रों में, उर्वरक के प्रति उपज की प्रतिक्रिया स्थिर हो गई है या घट गई है, भले ही उपयोग की दरें बढ़ी हैं - यह आदानों के कम उपयोग को नहीं, बल्कि पोषक तत्वों के बीच उनके गलत आवंटन को दर्शाता है.
इसमें कहा गया, "समय के साथ, फसलों को पैदावार बनाए रखने के लिए उर्वरक की उत्तरोत्तर बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जिससे समान उत्पादन लाभ के बिना आदान की तीव्रता बढ़ जाती है."
प्रस्तावित दृष्टिकोण के तहत, किसानों को समान कुल क्रय शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन नाइट्रोजन की सापेक्ष कीमत उसकी कृषि संबंधी लागत के करीब आ जाएगी, जो लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल कुशलता से करते हैं, उन्हें पूरा अंतरण होने से फायदा होगा, जबकि खुदरा काउंटर पर कम खर्च करना पड़ेगा. ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों को संतुलित उर्वरकीकरण, मिट्टी की जांच, नैनो-यूरिया और ऑर्गेनिक सुधारों की ओर जाने के लिए साफ प्रोत्साहन मिलेगा.
ये भी पढ़ें : AI पर मोदी सरकार का रोडमैप, उत्पादकता बढ़ेगी पर 'एथिकल एआई' की नीति होगी जरूरी—आर्थिक सर्वे