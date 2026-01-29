ETV Bharat / business

आर्थिक सर्वे : नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि, पर रोजगार के अवसरों के लिए कौशल शिक्षा पर फोकस जरूरी

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली : भारत ने बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की क्षमता को मजबूत करके स्कूली नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन आगे और कार्रवाई की आवश्यकता है, खासकर जब ध्यान नामांकन से हटकर सीखने के परिणामों पर केंद्रित हो रहा है. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, शिक्षा विशेषज्ञों ने छात्रों के लिए भविष्य में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया ताकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकें. शिक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. आरबी सोलंकी ने ईटीवी भारत को बताया, "छात्रों को व्यावहारिक कौशल विकसित करने और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षा प्रणाली में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है. कौशल आधारित शिक्षा वर्तमान में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा स्तर पर ही उपलब्ध है. छात्रों को बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार करने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण माध्यमिक विद्यालय स्तर से ही शुरू होना चाहिए." इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंद किशोर ने ईटीवी भारत को बताया, "वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच स्पष्ट अंतर है, जिसे कौशल विकास को मजबूत करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है. छात्र जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह अक्सर वास्तविक जीवन या कार्यस्थल कौशल में परिवर्तित नहीं हो पाता है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुखी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, "शिक्षा के क्षेत्र में, सामुदायिक भागीदारी, प्रभावी मूल्यांकन, जवाबदेही में सुधार और शिक्षा तथा कौशल आवश्यकताओं के बीच मजबूत सामंजस्य के माध्यम से गुणवत्ता और पहुंच में वृद्धि के कारण स्कूली और उच्च शिक्षा में प्रगति हुई है." सर्वेक्षण के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों में साक्षरता दर में वृद्धि, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि, व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों का प्रावधान आदि शामिल हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) ने सार्वभौमिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करके, समानता को बढ़ावा देकर और शिक्षण एवं अधिगम में नवाचार को गति देकर शिक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत ने बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की क्षमता को मजबूत करके स्कूली नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है. पोषण शक्ति निर्माण और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से शिक्षा तक पहुंच और समानता को बढ़ावा मिला है.