आर्थिक सर्वे : नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि, पर रोजगार के अवसरों के लिए कौशल शिक्षा पर फोकस जरूरी
आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा विशेषज्ञों ने रोजगार के अवसरों के लिए कौशल शिक्षा पर जोर दिया.
Published : January 29, 2026 at 7:36 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली : भारत ने बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की क्षमता को मजबूत करके स्कूली नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन आगे और कार्रवाई की आवश्यकता है, खासकर जब ध्यान नामांकन से हटकर सीखने के परिणामों पर केंद्रित हो रहा है. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, शिक्षा विशेषज्ञों ने छात्रों के लिए भविष्य में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया ताकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकें.
शिक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. आरबी सोलंकी ने ईटीवी भारत को बताया, "छात्रों को व्यावहारिक कौशल विकसित करने और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षा प्रणाली में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है. कौशल आधारित शिक्षा वर्तमान में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा स्तर पर ही उपलब्ध है. छात्रों को बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार करने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण माध्यमिक विद्यालय स्तर से ही शुरू होना चाहिए."
इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंद किशोर ने ईटीवी भारत को बताया, "वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच स्पष्ट अंतर है, जिसे कौशल विकास को मजबूत करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है. छात्र जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह अक्सर वास्तविक जीवन या कार्यस्थल कौशल में परिवर्तित नहीं हो पाता है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुखी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए.
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, "शिक्षा के क्षेत्र में, सामुदायिक भागीदारी, प्रभावी मूल्यांकन, जवाबदेही में सुधार और शिक्षा तथा कौशल आवश्यकताओं के बीच मजबूत सामंजस्य के माध्यम से गुणवत्ता और पहुंच में वृद्धि के कारण स्कूली और उच्च शिक्षा में प्रगति हुई है."
सर्वेक्षण के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों में साक्षरता दर में वृद्धि, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि, व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों का प्रावधान आदि शामिल हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) ने सार्वभौमिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करके, समानता को बढ़ावा देकर और शिक्षण एवं अधिगम में नवाचार को गति देकर शिक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
भारत ने बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की क्षमता को मजबूत करके स्कूली नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है. पोषण शक्ति निर्माण और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से शिक्षा तक पहुंच और समानता को बढ़ावा मिला है.
- प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V) पर सकल नामांकन अनुपात (GER) 90.9
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VIII) पर 90.3
- माध्यमिक स्तर (कक्षा IX और X) पर 78.7
- उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा XI और XII) पर 58.4
आर्थिक सर्वे में कहा गया है, "स्कूली शिक्षा मानव पूंजी की नींव है और विकसित भारत-2047 की दिशा में राष्ट्र के विकास पथ को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है. तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश से उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है और आर्थिक परिवर्तन में तेजी आ सकती है."
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसमें 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ छात्र पढ़ते हैं और 1.01 करोड़ से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं (UDISE+ 2024-25).
2030 तक पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने के एनईपी लक्ष्य के अनुरूप, सभी स्कूल स्तरों पर निरंतर प्रगति देखी गई है. एनईपी की शैक्षणिक संरचना के अनुसार -
- प्रारंभिक स्तर (कक्षा III से कक्षा V) पर सकल नामांकन अनुपात 95.4
- मध्य स्तर (कक्षा VI से कक्षा VIII) पर 90.3
- माध्यमिक स्तर (कक्षा IX से कक्षा XII) पर 68.5
शिक्षा के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर कृष्ण मोहन वत्स ने ईटीवी भारत को बताया, "छात्रों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे उपयुक्त करियर विकल्पों को बेहतर ढंग से समझ सकें और चुन सकें. ऐसा दृष्टिकोण युवाओं को अपने भविष्य के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने और रोजगार या उच्च शिक्षा में अधिक सुगमता से प्रवेश करने में मदद करेगा."
उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की संख्या 2014-15 में 51,534 से बढ़कर जून 2025 तक 70,018 हो गई है. यह वृद्धि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है. 2014-15 और 2024-25 के बीच प्रमुख HEIs की संख्या में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है.
अब इनकी संख्या 23 IIT, 21 IIM और 20 AIIMS है, साथ ही जांजीबार और अबू धाबी में दो अंतरराष्ट्रीय IIT परिसरों की स्थापना भी हुई है. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, छात्रों का नामांकन 2021-22 में 4.33 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है.
सर्वे में कहा गया है, "नई नीति नीति के तहत उच्च शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं. अकादमिक और कौशल-आधारित शिक्षा को एकीकृत करने के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय ऋण ढांचे (एनसीआरएफ) को 170 विश्वविद्यालयों ने अपनाया है. अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 2,660 उच्च शिक्षा संस्थानों को कवर करता है, जिसमें 4.6 करोड़ से अधिक आईडी जारी की गई हैं, जिनमें 2.2 करोड़ क्रेडिट युक्त एपीएएआर आईडी शामिल हैं."
