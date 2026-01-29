ETV Bharat / business

आर्थिक सर्वे : सीईए ने वैश्विक जोखिमों पर चिंता जताई, विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली : संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारत पर इसके प्रभाव का संतुलित चित्रण प्रस्तुत किया. उन्होंने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक टकराव और अंतर्निहित कमजोरियों को आगामी अवधि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में बताया.

उन्होंने अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से स्थिर बनाए रखने के लिए विनिर्माण आधारित विकास, अधिक आत्मनिर्भरता, स्वस्थ उपभोग पैटर्न और समय पर नीतिगत समायोजन की आवश्यकता पर बल दिया. मुख्य आर्थिक सलाहकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2026 के लिए दृष्टिकोण तीन व्यापक वैश्विक परिदृश्यों से निर्धारित होता है, जिनमें से प्रत्येक आर्थिक तनाव और भू-राजनीतिक अस्थिरता के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है. सबसे संभावित परिणाम, जिसकी संभावना 40 से 45 प्रतिशत है, वर्तमान रुझानों की निरंतरता है - एक ऐसी दुनिया जो 2025 जैसी ही दिखती है, लेकिन कम सुरक्षा और अधिक अस्थिरता के साथ. उन्होंने कहा कि परिदृश्य एक के तहत, भू-राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता लगातार बढ़ती है, जिसके लिए सरकार के अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है. इसका मकसद अपेक्षाओं को प्रबंधित करना होता है और स्थिरता बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है. इसे प्रबंधित अव्यवस्था का चरण भी कहा जाता है.

एक अन्य संभावित परिदृश्य में, बहुध्रुवीय व्यवस्था के और भी अव्यवस्थित रूप से टूटने की संभावना है. 40 से 45 प्रतिशत तक संभावना है. इस स्थिति में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि, व्यापार नीतियों का दुरुपयोग और सुरक्षा व्यवस्थाओं में बिखराव जैसी समस्याएं सामने आती हैं. राजनीतिकरण से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलाएं और सीमा पार वित्तीय संकट का बढ़ता प्रभाव पहले से ही कमजोर सुरक्षा प्रणालियों पर और भी दबाव डालता है. इसकी वजह से आर्थिक स्वायत्तता, विकास और समग्र स्थिरता के बीच तीखा संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है.

तीसरा परिदृश्य, जिसकी संभावना सबसे कम है लेकिन सबसे गंभीर है. यह 10-20 प्रतिशत संभावना के साथ एक प्रणालीगत झटकों की श्रृंखला को दर्शाता है. इस स्थिति में, एआई बुनियादी ढांचे में अत्यधिक निवेश से कमजोर व्यावसायिक मॉडल उजागर होते हैं, जबकि वित्तीय, तकनीकी और भू-राजनीतिक झटके एक दूसरे को और भी मजबूत करते हैं. नागेश्वरन ने आगे कहा कि हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है, और व्यापक आर्थिक जोखिम 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखे गए जोखिमों से भी अधिक हो सकते हैं.

इन परिदृश्यों की व्याख्या करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली के स्वरूप में आए बदलाव के कारण स्वदेशी की अवधारणा का महत्व और भी बढ़ गया है. व्यापारिक संबंध अब केवल पारस्परिक नहीं रह गए हैं, बल्कि देश अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए टैरिफ, सब्सिडी और प्रतिबंधों का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं. जिन बाजारों को कभी तटस्थ माना जाता था, वे अब भू-राजनीतिक विचारों और सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित हैं.

उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं सरकारी शक्ति के साधन के रूप में उभरी हैं और राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए इनका उपयोग या इन्हें बाधित किया जा सकता है. इस परिवेश में स्वदेशी के माध्यम से घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना केवल एक आर्थिक विकल्प नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है.