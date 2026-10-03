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सिर्फ GDP ग्रोथ काफी नहीं; बाहरी झटकों को झेलने की आंतरिक क्षमता से तय होगी देश की असली तरक्की: एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली: बदलती वैश्विक व्यवस्था और लगातार आ रहे आर्थिक झटकों के बीच अब दुनिया को नए नजरिए से सोचने की जरूरत है. नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2026 के मुख्य सत्र 'ए वर्ल्ड प्राइस्ड फॉर रिस्क' (जोखिम की कीमत चुकाती दुनिया) में आर्थिक दिग्गजों ने साफ किया कि आज के दौर में किसी भी देश की तरक्की सिर्फ उसकी जीडीपी (GDP) के आंकड़ों से नहीं, बल्कि संकटों को झेलने की उसकी क्षमता से मापी जाएगी.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? 1. निकोलस स्टर्न (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर निकोलस स्टर्न ने कहा कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील है. चक्रवात, बाढ़, सूखा और कमजोर मानसून सीधे तौर पर भारत की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि हमें विकास, पर्यावरण सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक साथ काम करना होगा. इसके लिए उन्होंने कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए:

विशेषज्ञों ने साफ किया कि आर्थिक मजबूती का मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना (आत्मनिर्भरता का अतिवाद) नहीं है. असली समझदारी इसमें है कि संवेदनशील क्षेत्रों में घरेलू क्षमताएं बढ़ाई जाएं और साथ ही वैश्विक स्तर पर व्यापार के रास्ते खुले रखे जाएं ताकि देश की उत्पादकता प्रभावित न हो.

तीन प्रमुख स्तंभों में संतुलन जरूरी कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक मजबूती हासिल करने के लिए तीन चीजों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है:

विशेषज्ञों का मानना है कि आज दुनिया के सामने भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, कमजोर सप्लाई चेन और उभरती हुई तकनीकें जैसी कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं. इस 'अस्थिरता के दौर' में सरकारों और कंपनियों को अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव करना होगा.

खराब हो चुकी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना.

तटीय इलाकों में मैंग्रोव जंगलों का संरक्षण करना.

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना.

गांवों और छोटे कस्बों में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा पहुंचाना.

2. पी. के. मिश्रा (प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने नीतिगत बदलावों पर महत्वपूर्ण बात रखी. उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित माहौल में कंपनियां निवेश टाल रही हैं, सप्लायर्स की संख्या बढ़ा रही हैं और जरूरत से ज्यादा स्टॉक रख रही हैं. सरकारें भी आर्थिक सुरक्षा के लिए नए व्यापार समझौते और औद्योगिक नीतियां बना रही हैं.

भारत का सफल मॉडल: डॉ. मिश्रा ने ऊर्जा सुरक्षा का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए किसी एक या दो देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्पों को बढ़ाया है. भारत पहले जहां 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, वहीं अब यह संख्या बढ़ाकर 43 देश कर दी गई है.

जोखिम का प्रीमियम: उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी कि सुरक्षा और मजबूती मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है. आपातकालीन स्टॉक बनाने और महंगे घरेलू विकल्पों को अपनाने में ज्यादा लागत आती है. इसलिए सरकारों को हर छोटे-मोटे खतरे के लिए महंगी तैयारी करने के बजाय केवल उन खतरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं.

3. माइकल ग्रीनस्टोन (शिकागो यूनिवर्सिटी)

प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने बढ़ते तापमान और अत्यधिक गर्मी के आर्थिक और मानवीय परिणामों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसका सबसे बुरा असर 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) पर पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि दुनिया को कार्बन-मुक्त बनाने के वैश्विक प्रयासों में विकासशील देशों को पूरा सहयोग और वित्तीय मदद मिलनी चाहिए.

इस चर्चा से यह बात स्पष्ट निकलकर आई है कि अब ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सुरक्षा और पर्यावरण को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. ये सभी मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए चुनौती यह है कि वह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज की गई 7.8% की मजबूत जीडीपी विकास दर की रफ्तार को बनाए रखे, और साथ ही समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाए. वैश्विक झटकों से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम दुनिया से जुड़े रहें, लेकिन अपनी आंतरिक ताकत को इतना मजबूत कर लें कि बाहर का कोई भी संकट देश की नींव को हिला न सके.

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