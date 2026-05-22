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1.5 लाख रुपये के निवेश पर मिलेगा 1 लाख से ज्यादा का ब्याज, जानें पूरी गणित

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम इस समय सुरक्षित और बंपर रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. यदि आप बिना किसी जोखिम के अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो पीएनबी की यह लॉन्ग-टर्म स्कीम आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. इस स्कीम के तहत महज 1.5 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करके आप मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपये से भी अधिक का शुद्ध ब्याज कमा सकते हैं.

ब्याज दरें (FD Interest Rates 2026)

पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए एफडी की सुविधा देता है. सामान्य नागरिकों के लिए 5 से 10 वर्ष की लंबी अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरें 6.00% से 6.80% के बीच हैं. वहीं, बैंक अपनी स्पेशल 444 दिनों की एफडी स्कीम पर सबसे ज्यादा 6.60% से 7.40% तक का शानदार ब्याज दे रहा है.

1.5 लाख रुपये पर 1 लाख का ब्याज कैसे मिलेगा?

इस स्कीम में मिलने वाला तगड़ा रिटर्न मुख्य रूप से 'क्वाटरली कंपाउंडिंग' (तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज) और निवेशकों की उम्र पर निर्भर करता है.

सीनियर सिटीजन्स के लिए

वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की तरफ से अतिरिक्त ब्याज का फायदा मिलता है. अगर कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 8 साल के लिए 1.5 लाख रुपये जमा करता है, तो मैच्योरिटी पर उन्हें कुल 2,57,254 रुपये मिलेंगे. इसमें शुद्ध ब्याज की राशि 1,07,254 रुपये होगी, जो कि सीधे तौर पर 1 लाख रुपये से ज्यादा है.