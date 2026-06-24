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वाहनों के इंश्योरेंस पर भारी पड़ेगा E20 पेट्रोल? जानिए इस सरकारी फैसले से आपकी जेब पर क्या असर होगा

सरकार ने साफ किया कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इसके इस्तेमाल से वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम कभी अमान्य नहीं होगा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 9:49 AM IST

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ई20 (E20) पेट्रोल का इस्तेमाल करने से वाहनों का इंश्योरेंस अमान्य हो जाएगा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया है कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह सुरक्षित, उपभोक्ता-अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद है.

बीमा कंपनियों ने दी सफाई
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में सभी प्रमुख हितधारकों और बीमा कंपनियों से बातचीत की गई है. कंपनियों ने पुष्टि की है कि वाहन बीमा के दावे पॉलिसी के सामान्य नियमों और शर्तों (जैसे दुर्घटना, चोरी या आग) के आधार पर तय होते हैं. सिर्फ ई20 ईंधन का उपयोग करने के कारण किसी भी वैध दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है.

वैश्विक उदाहरणों का दिया हवाला
सरकार ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया है. अमेरिका, जापान और ब्राजील जैसे देशों में इसे सालों से सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है. ब्राजील का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने बताया कि वहां काफी समय से उच्च स्तर की ब्लेंडिंग हो रही है और वर्तमान में 'E27' (27% इथेनॉल मिश्रण) वहां का मानक पेट्रोल है.

देश और किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ
इस कार्यक्रम के आर्थिक फायदों को रेखांकित करते हुए सरकार ने बताया कि इथेनॉल मिश्रण नीति के कारण देश को कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती करने में मदद मिली है. इससे अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि कच्चे माल (जैसे गन्ना और अनाज) की मांग लगातार बढ़ी है, जिसने सीधे तौर पर भारतीय किसानों की आय को सुरक्षित किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है.

सुरक्षित और स्वच्छ गतिशीलता की ओर कदम
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह इस कार्यक्रम को पूरी तरह से पारदर्शी, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रही है. 1 अप्रैल 2023 के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी नए वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल बनाए गए हैं. यह नीति न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा रही है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करके स्वच्छ गतिशीलता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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