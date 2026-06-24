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वाहनों के इंश्योरेंस पर भारी पड़ेगा E20 पेट्रोल? जानिए इस सरकारी फैसले से आपकी जेब पर क्या असर होगा

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ई20 (E20) पेट्रोल का इस्तेमाल करने से वाहनों का इंश्योरेंस अमान्य हो जाएगा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया है कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह सुरक्षित, उपभोक्ता-अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद है. बीमा कंपनियों ने दी सफाई

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में सभी प्रमुख हितधारकों और बीमा कंपनियों से बातचीत की गई है. कंपनियों ने पुष्टि की है कि वाहन बीमा के दावे पॉलिसी के सामान्य नियमों और शर्तों (जैसे दुर्घटना, चोरी या आग) के आधार पर तय होते हैं. सिर्फ ई20 ईंधन का उपयोग करने के कारण किसी भी वैध दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है. वैश्विक उदाहरणों का दिया हवाला

सरकार ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया है. अमेरिका, जापान और ब्राजील जैसे देशों में इसे सालों से सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है. ब्राजील का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने बताया कि वहां काफी समय से उच्च स्तर की ब्लेंडिंग हो रही है और वर्तमान में 'E27' (27% इथेनॉल मिश्रण) वहां का मानक पेट्रोल है.