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E20 पेट्रोल से घटेगी तेल आयात पर भारत की निर्भरता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे कदम: ONGC

अहमदाबाद: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के डायरेक्टर ओम प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को कहा कि देश में E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रण) का सफल क्रियान्वयन विदेशी कच्चे तेल के आयात को बड़े पैमाने पर कम कर सकता है. अहमदाबाद स्थित ओएनजीसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वोयार स्टडीज में आयोजित 'इंडिया एनर्जी वीक' (IEW) 2027 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही.

यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में आयोजित मुख्य कर्टेन-रैजर समारोह से भी जुड़ा हुआ था.

विदेशी निर्भरता कम करने का 'मास्टरस्ट्रोक'

डायरेक्टर ओम प्रकाश सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए देश की वर्तमान तेल जरूरतों का गणित समझाया. उन्होंने कहा, "भारत अपनी जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में अगर हम आम उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी या तकनीकी दिक्कत के पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आयात बिल में कितनी बड़ी गिरावट आएगी. यह कदम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को एक नए स्तर पर ले जाएगा."

उन्होंने माना कि E20 ईंधन को देशभर में लागू करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन तकनीकी नवाचार और आधुनिक सॉल्यूशंस के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा.

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच 'मल्टीपल ऑप्शंस' पर फोकस

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का जिक्र करते हुए सिन्हा ने रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "मौजूदा युद्ध की स्थिति ने दुनिया के हर देश को यह सबक दिया है कि हमें विदेशी ताकतों पर अपनी निर्भरता कम से कम रखनी चाहिए. भारत को किसी एक ईंधन मार्ग या विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय कई और विकल्प खुले रखने होंगे. अगर कल को कोई एक सप्लाई रूट बंद भी हो जाता है, तो हमारे पास वैकल्पिक मार्ग तैयार होने चाहिए ताकि देश की जनता की जरूरतें प्रभावित न हों. सरकार और कंपनियां पहले से ही इस मोर्चे पर सक्रियता से काम कर रही हैं."