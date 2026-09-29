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E20 पेट्रोल से घटेगी तेल आयात पर भारत की निर्भरता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे कदम: ONGC

ओएनजीसी के अनुसार E20 पेट्रोल के उपयोग से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 10:15 AM IST

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अहमदाबाद: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के डायरेक्टर ओम प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को कहा कि देश में E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रण) का सफल क्रियान्वयन विदेशी कच्चे तेल के आयात को बड़े पैमाने पर कम कर सकता है. अहमदाबाद स्थित ओएनजीसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वोयार स्टडीज में आयोजित 'इंडिया एनर्जी वीक' (IEW) 2027 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही.

यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में आयोजित मुख्य कर्टेन-रैजर समारोह से भी जुड़ा हुआ था.

विदेशी निर्भरता कम करने का 'मास्टरस्ट्रोक'
डायरेक्टर ओम प्रकाश सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए देश की वर्तमान तेल जरूरतों का गणित समझाया. उन्होंने कहा, "भारत अपनी जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में अगर हम आम उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी या तकनीकी दिक्कत के पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आयात बिल में कितनी बड़ी गिरावट आएगी. यह कदम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को एक नए स्तर पर ले जाएगा."

उन्होंने माना कि E20 ईंधन को देशभर में लागू करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन तकनीकी नवाचार और आधुनिक सॉल्यूशंस के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा.

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच 'मल्टीपल ऑप्शंस' पर फोकस
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का जिक्र करते हुए सिन्हा ने रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "मौजूदा युद्ध की स्थिति ने दुनिया के हर देश को यह सबक दिया है कि हमें विदेशी ताकतों पर अपनी निर्भरता कम से कम रखनी चाहिए. भारत को किसी एक ईंधन मार्ग या विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय कई और विकल्प खुले रखने होंगे. अगर कल को कोई एक सप्लाई रूट बंद भी हो जाता है, तो हमारे पास वैकल्पिक मार्ग तैयार होने चाहिए ताकि देश की जनता की जरूरतें प्रभावित न हों. सरकार और कंपनियां पहले से ही इस मोर्चे पर सक्रियता से काम कर रही हैं."

उन्होंने आगे बताया कि घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए ONGC अब 'फ्रंटियर और कम खोजे गए क्षेत्रों' के साथ-साथ गहरे समुद्री क्षेत्रों पर अपना ध्यान तेजी से केंद्रित कर रही है.

कोलकाता में सजेगा 'इंडिया एनर्जी वीक 2027' का मंच
इस कार्यक्रम में बताया गया कि आगामी इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2027 का भव्य आयोजन 28 से 31 जनवरी, 2027 तक कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (FIPI) द्वारा आयोजित यह भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच बन चुका है.

इस वैश्विक महाकुंभ में दुनिया भर के 75,000 से अधिक ऊर्जा विशेषज्ञ और 700 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल होंगे. इस आयोजन का मुख्य फोकस वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स और नेट-जीरो सॉल्यूशंस जैसी आधुनिक तकनीकों पर रहेगा.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक में इथेनॉल संयंत्र से प्रदूषण का आरोप, NGT ने लिया संज्ञान

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