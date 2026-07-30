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पुरानी गाड़ियों को कोई खतरा नहीं: सरकार ने कहा—23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिना किसी खराबी के E20 ईंधन पर चल रही हैं

नई दिल्ली: सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को पूरी तरह से वैज्ञानिक, चरणबद्ध और एक परामर्शदात्री प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है. लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि उच्च इथेनॉल मिश्रण (E20) का रोलआउट नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs), और प्रमुख तकनीकी संस्थानों जैसे ARAI और SIAM के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही शुरू किया गया था.

व्यापक प्रयोगशाला परीक्षण और मैदानी परीक्षण

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि IOCL, IIP, ARAI और SIAM द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड ट्रायलों में इंजन के टिकाऊपन, ड्राइवैबिलिटी, जंग प्रतिरोधक क्षमता (कोरोश़न रेजिस्टेंस), और ईंधन दक्षता जैसे कड़े मानकों की जांच की गई. इन सभी परीक्षणों ने यह साबित किया है कि निर्धारित मानकों के तहत E20 ईंधन वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है.

पुरानी गाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं

संसद को दिए गए जवाब के अनुसार, देश में रोजाना लगभग 8 करोड़ वाहन पेट्रोल पंपों पर आते हैं. पिछले साढ़े तीन सालों से अधिक समय से E15+ और ढाई साल से अधिक समय से E20 ईंधन का उपयोग किया जा रहा है. वर्तमान में देश में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इन मिश्रणों पर बिना किसी इंजन खराबी या ब्रेकडाउन के चल रही हैं. डेटा से स्पष्ट हुआ है कि जो वाहन मूल रूप से E20 प्रमाणित नहीं थे (लेगेसी वाहन), उनके प्रदर्शन या पुर्जों में भी कोई असामान्य गिरावट या जंग लगने की शिकायत नहीं मिली है.