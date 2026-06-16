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क्या E20 पेट्रोल डालने से कार का इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा? सरकार ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर गाड़ियों के बीमा को लेकर चल रही बड़ी अफवाह पर भारत सरकार ने पूरी तरह विराम लगा दिया है. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन (80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण) का उपयोग करने से वाहन बीमा पॉलिसी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को पूरी तरह से "फर्जी" करार दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 ईंधन डालने से बीमा क्लेम खारिज हो सकते हैं.

PIB ने अफवाहों को किया खारिज

पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कई ऐसी पोस्ट वायरल हो रही थीं, जिनमें दावा किया जा रहा था कि यदि कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी या गैर-संगत गाड़ी में E20 ईंधन का उपयोग करता है, तो बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना कर सकती हैं. इससे वाहन चालकों में भारी भ्रम और चिंता पैदा हो गई थी.

इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर कहा कि मोटर बीमा नीतियां पूरी तरह वैध रहेंगी और ई20 ईंधन के इस्तेमाल के कारण क्लेम सेटलमेंट में कोई कठिनाई नहीं आएगी. इसके साथ ही सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास करने या उसे शेयर करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि जरूर करें.

देश में तेजी से बढ़ रहा है इथेनॉल का दायरा

हाल ही में जारी केपीएमजी (KPMG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम अब काफी बड़े पैमाने पर सफल हो चुका है. वर्तमान में E20 ईंधन पूरे देश में चालू हो गया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना है.