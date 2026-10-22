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20 पेट्रोल के डर से लोग खरीद रहे हैं महंगा ईंधन, पर क्या सच में इससे बढ़ता है माइलेज?

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश में इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल मिश्रण) के वाहन के माइलेज और इंजन की उम्र पर पड़ने वाले असर को लेकर वाहन चालकों में चिंताएं बढ़ रही हैं. इस वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम और हाई-ऑक्टेन ईंधन की तरफ रुख कर रहे हैं. कई पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम ईंधन की बिक्री में भारी उछाल देखा गया है, हालांकि सरकारी तेल कंपनियां इस बदलाव को अभी भी सीमित मान रही हैं.

डीलर और उद्योग जगत के जानकारों के अनुसार, कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल की हिस्सेदारी जो मार्च में कुल बिक्री का मात्र 4% थी, वह अब बढ़कर 12% से 15% तक पहुंच गई है. कुछ चुनिंदा आउटलेट्स पर तो यह आंकड़ा 20% को भी छू गया है. इससे साफ है कि उपभोक्ता बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज के नुकसान से बचने के लिए जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं.

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि कुछ चुनिंदा पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री में चार से पांच गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बंसल ने कहा, "दोनों ही ईंधनों में 20% इथेनॉल होता है, लेकिन अधिक ऑक्टेन रेटिंग होने के कारण उपभोक्ताओं को लगता है कि इसका माइलेज पर पड़ने वाला असर बहुत कम होगा." इसके विपरीत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री में यह बढ़ोतरी बेहद मामूली है और यह चलन सभी इलाकों में एक जैसा नहीं है. ईंधन की कीमतों का अंतर और उपभोक्ताओं की धारणा

इथेनॉल मिश्रण से होने वाले नुकसान की आशंकाओं के बीच लोग प्रीमियम विकल्पों को चुन रहे हैं. सरकार लगातार कह रही है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इससे वाहनों के प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ता, फिर भी लोग आश्वस्त नहीं हैं. बाजार में मिलने वाले प्रीमियम पेट्रोल जैसे इंडियन ऑयल का XP95, भारत पेट्रोलियम का SPEED और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का poWer95 इस समय ₹109 से ₹115 प्रति लीटर के बीच बिक रहे हैं. वहीं, सामान्य पेट्रोल की कीमत लगभग ₹102 प्रति लीटर है. कीमतों में इस बड़े अंतर के बावजूद, लोग इस उम्मीद में प्रीमियम पेट्रोल खरीद रहे हैं कि हाई-ऑक्टेन ईंधन इंजन की खटखटाहट (नोकिंग) को कम करेगा और इथेनॉल के कारण घटने वाले माइलेज की भरपाई कर सकेगा. सबसे बड़ा भ्रम: प्रीमियम पेट्रोल में भी है 20% इथेनॉल

इस पूरे मामले में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिक ऑक्टेन रेटिंग होने का मतलब यह कतई नहीं है कि उसमें इथेनॉल कम है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले 95-ऑक्टेन और 97-ऑक्टेन प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल में भी पूरे 20% इथेनॉल मिला होता है. इसलिए, प्रीमियम पेट्रोल पर स्विच करने के बाद भी वाहन चालक इथेनॉल से पूरी तरह बच नहीं पा रहे हैं.