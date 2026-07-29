क्या E20 पेट्रोल सच में खराब कर देगा आपकी पुरानी गाड़ी? एक्सपर्ट ने दूर की गाड़ी मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन
आईसीटी कुलपति ने ई20 ईंधन को तकनीकी रूप से सुरक्षित बताया है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा.
Published : July 29, 2026 at 12:03 PM IST
नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (ICT) के कुलपति प्रोफेसर अनिरुद्ध बी. पंडित ने देश की ई20 ईंधन नीति का पुरजोर समर्थन किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नीति तकनीकी रूप से पूरी तरह सुदृढ़ और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी है. इस कदम से न केवल भारतीय किसानों को संबल मिलेगा, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी काफी कम होगी.
विदेशी मुद्रा की बचत और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
प्रो. पंडित के अनुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा लाभ देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में पेट्रोलियम का आयात करता है. पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने से आयात बिल में भारी कटौती होगी, जिससे देश का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा. इसके साथ ही, इथेनॉल की मांग बढ़ने से चीनी और अनाज उत्पादक किसानों को अपनी फसलों का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी.
दुष्प्रचार निराधार, तकनीकी रूप से सुरक्षित ईंधन
ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों और आशंकाओं को खारिज करते हुए कुलपति ने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य मंचों पर इथेनॉल मिश्रण के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी तरह निराधार है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ई20 ईंधन में कोई बड़ी तकनीकी बाधा नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस नीति को जमीन पर उतारने से पहले विशेषज्ञों द्वारा व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, प्रयोगशाला परीक्षण और कड़े तकनीकी मूल्यांकन किए गए हैं.
नए वाहनों के अनुकूल, पुराने वाहनों में मामूली चुनौती
वाहनों की अनुकूलता पर बात करते हुए प्रो. पंडित ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बाजार में आने वाले सभी नए वाहन ई20 ईंधन के लिए पूरी तरह सक्षम हैं. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत पुराने वाहनों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं. पुराने मॉडलों के फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कुछ रबर और पॉलीमर घटकों पर इथेनॉल का असर पड़ सकता है, जिससे वे समय के साथ कमजोर हो सकते हैं.
इथेनॉल ईंधन का पुराना और सफल इतिहास
इंजीनियरिंग के नजरिए से इस चुनौती को छोटा बताते हुए प्रो. पंडित ने याद दिलाया कि भारत के लिए इथेनॉल नया नहीं है. 1940 और 1950 के दशकों में देश में 100 प्रतिशत इथेनॉल पर भी वाहन सफलतापूर्वक चलते थे. इसलिए आज के उन्नत तकनीकी दौर में केवल 20 प्रतिशत का मिश्रण कोई बड़ी चुनौती नहीं है.
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