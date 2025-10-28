ETV Bharat / business

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

कंपनी के सीईओ ने कहा कि खर्च कम करने और जरूरत से ज्यादा भर्ती की भरपाई के लिए कदम उठाया जा रहा है.

AMAZON TO LAY OFF 30 THOUSAND JOBS
दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगा छंटनी (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 9:47 AM IST

3 Min Read
सैन फ्रांसिस्को: ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने एक बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक कंपनी कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों ने इस खबर की पुष्टि की है. खबरों की मानें तो अमेजन अपने 3,50,000 कर्मचारियों में से करीब 10 फीसदी कर्मियों को नौकरी से बाहर करने की योजना बना रहा है. अमेजन अपने वर्कफोर्स में से 30 हजार नौकरियों पर कैंची चलाने जा रहा है. इसको लेकर बहस भी छिड़ गई है.

अमेजन ने, कंपनी के खर्च कम करने और कोरोना काल के समय जरूरत से ज्यादा की गई भर्तियों की भरपाई करने के लिए यह फैसला लिया है.

करीब 10 फीसदी लोगों पर लटकेगी तलवार
रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक अमेजन कंपनी में कथित तौर पर वर्तमान समय में 15.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं. अमेजन कंपनी करीब 3,50,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत लोगों को बाहर करने का प्लान बना रहा है. हालांकि साल 2022 के अंत के बाद से कंपनी में यह सबसे बड़ी छंटनी होगी.

ये डिपार्टमेंट होंगे प्रभावित
अमेजन कंपनी पिछले दो सालों से अलग-अलग डिपार्टमेंट में छंटनी कर रही है. इस सप्ताह की शुरुआत से ही कंपनी ने मानव संसाधन(HR), डिवाइस और सर्विस और ऑपरेशंस में छंटनी करेगा. इससे पहले कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने कहा था कि कंपनी एआई का प्रयोग बढ़ा रही है. जिसका असर नौकरियों पर पड़ेगा.

सिएटल स्थित अमेजन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य मीडिया संस्थानों के स्रोतों के हवाले से बताई गई योजनाबद्ध कटौती के बारे में एएफपी के सवालों का जवाब नहीं दिया. संभावित लागत-कटौती की खबर फैलते ही अमेजन के शेयरों में औपचारिक कारोबारी दिन मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. अमेजन गुरुवार को अपनी इनकम की रिपोर्ट देगा. ईमार्केटर के प्रमुख विश्लेषक स्काई कैनवेस ने अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई का जिक्र करते हुए कहा कि एडब्ल्यूएस पर अपने विशाल एआई निवेश के मद्देनजर राजस्व में तेजी और परिचालन मार्जिन में सुधार दिखाने का दबाव होगा.

वहीं, इसका असर अमेजन की प्राइम वीडियो सेवा और डिज़्नी+ सहित स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ा, साथ ही पेरप्लेक्सिटी एआई, फोर्टनाइट गेम, एयरबीएनबी, स्नैपचैट और डुओलिंगो पर भी पड़ा. डाउनडिटेक्टर के अनुसार, यूरोप में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं और मैसेजिंग ऐप सिग्नल और व्हाट्सएप भी प्रभावित हुए. लोगों ने अमेजन की अपनी ई-कॉमर्स दुकान सहित कई वेबसाइटों तक पहुंचने में भी समस्या की सूचना दी. लॉयड्स जैसे कुछ बैंक भी प्रभावित हुए, और उन्होंने अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफार्म को इसका स्रोत बताया.

