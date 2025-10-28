ETV Bharat / business

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

सैन फ्रांसिस्को: ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने एक बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक कंपनी कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों ने इस खबर की पुष्टि की है. खबरों की मानें तो अमेजन अपने 3,50,000 कर्मचारियों में से करीब 10 फीसदी कर्मियों को नौकरी से बाहर करने की योजना बना रहा है. अमेजन अपने वर्कफोर्स में से 30 हजार नौकरियों पर कैंची चलाने जा रहा है. इसको लेकर बहस भी छिड़ गई है.

अमेजन ने, कंपनी के खर्च कम करने और कोरोना काल के समय जरूरत से ज्यादा की गई भर्तियों की भरपाई करने के लिए यह फैसला लिया है.

करीब 10 फीसदी लोगों पर लटकेगी तलवार

रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक अमेजन कंपनी में कथित तौर पर वर्तमान समय में 15.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं. अमेजन कंपनी करीब 3,50,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत लोगों को बाहर करने का प्लान बना रहा है. हालांकि साल 2022 के अंत के बाद से कंपनी में यह सबसे बड़ी छंटनी होगी.

ये डिपार्टमेंट होंगे प्रभावित

अमेजन कंपनी पिछले दो सालों से अलग-अलग डिपार्टमेंट में छंटनी कर रही है. इस सप्ताह की शुरुआत से ही कंपनी ने मानव संसाधन(HR), डिवाइस और सर्विस और ऑपरेशंस में छंटनी करेगा. इससे पहले कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने कहा था कि कंपनी एआई का प्रयोग बढ़ा रही है. जिसका असर नौकरियों पर पड़ेगा.