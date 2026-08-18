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कमर्शियल EV, सीएनजी और हाइड्रोजन वाहनों की उम्र 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

नई दिल्ली: भारत सरकार ने प्रदूषण मुक्त और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल परमिट सिस्टम के तहत चलने वाले इलेक्ट्रिक (EV), हाइड्रोजन और सीएनजी (CNG) वाणिज्यिक वाहनों की परिचालन आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.

नई समय-सीमा और परमिट नियम

मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, पर्यावरण अनुकूल ईंधनों से चलने वाले वाहनों के लिए मौजूदा आयु सीमा को बढ़ा दिया जाएगा.

12 साल वाले वाहनों की उम्र: अब बढ़ाकर 17 साल करने का प्रस्ताव है.

15 साल वाले वाहनों की उम्र: अब बढ़ाकर 20 साल करने का प्रस्ताव है.

इसके अलावा, सरकार ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल परमिट के सालाना रिन्यूअल (नवीनीकरण) के झंझट को खत्म करने का निर्णय लिया है. अब वाहन मालिक एक बार में 5 साल तक के लिए नेशनल परमिट का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए सालाना फीस 16,500 रुपये ही रहेगी, जिसका मतलब है कि 5 साल के लिए कुल 82,500 रुपये का भुगतान करना होगा.

कागजी कार्रवाई होगी कम, डिजिटल सिस्टम पर जोर

इस नीति का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और वाहन मालिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करना है. नए नियमों के तहत केंद्रीय 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा. इससे परमिट और पंजीकरण फॉर्म भरते समय आवश्यक जानकारी अपने आप सिस्टम में आ जाएगी.