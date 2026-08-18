ETV Bharat / business

कमर्शियल EV, सीएनजी और हाइड्रोजन वाहनों की उम्र 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, पर्यावरण अनुकूल ईंधनों से चलने वाले वाहनों के लिए मौजूदा आयु सीमा को बढ़ा दिया जाएगा.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत सरकार ने प्रदूषण मुक्त और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल परमिट सिस्टम के तहत चलने वाले इलेक्ट्रिक (EV), हाइड्रोजन और सीएनजी (CNG) वाणिज्यिक वाहनों की परिचालन आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.

नई समय-सीमा और परमिट नियम
मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, पर्यावरण अनुकूल ईंधनों से चलने वाले वाहनों के लिए मौजूदा आयु सीमा को बढ़ा दिया जाएगा.

  • 12 साल वाले वाहनों की उम्र: अब बढ़ाकर 17 साल करने का प्रस्ताव है.
  • 15 साल वाले वाहनों की उम्र: अब बढ़ाकर 20 साल करने का प्रस्ताव है.

इसके अलावा, सरकार ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल परमिट के सालाना रिन्यूअल (नवीनीकरण) के झंझट को खत्म करने का निर्णय लिया है. अब वाहन मालिक एक बार में 5 साल तक के लिए नेशनल परमिट का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए सालाना फीस 16,500 रुपये ही रहेगी, जिसका मतलब है कि 5 साल के लिए कुल 82,500 रुपये का भुगतान करना होगा.

कागजी कार्रवाई होगी कम, डिजिटल सिस्टम पर जोर
इस नीति का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और वाहन मालिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करना है. नए नियमों के तहत केंद्रीय 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा. इससे परमिट और पंजीकरण फॉर्म भरते समय आवश्यक जानकारी अपने आप सिस्टम में आ जाएगी.

अस्थायी पंजीकरण के नए नियम
मंत्रालय ने वाहनों की बॉडी बनाने और डिलीवरी की प्रक्रिया को आसान करने के लिए अस्थायी पंजीकरण नियमों में भी सुधार का प्रस्ताव रखा है:

बिना बॉडी वाले चेसिस: ऐसे चेसिस को अब 6 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण मिलेगा. यदि वर्कशॉप में बॉडी फिटिंग या किसी अप्रत्याशित कारण से देरी होती है, तो अथॉरिटी निर्धारित शुल्क लेकर इसे 30-30 दिन के लिए आगे बढ़ा सकती है.

रूपांतरित और अन्य राज्यों के वाहन: जो पूरी तरह बने हुए वाहन किसी अन्य राज्य में पंजीकृत होने जा रहे हैं या जिन्हें रूपांतरित किया जा रहा है, उन्हें 45 दिनों का अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा.

जनता से मांगे सुझाव
सरकार ने इस मसौदे पर आम जनता, ट्रांसपोर्टर्स और ऑटोमोबाइल उद्योग से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी राय सरकार को भेज सकता है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Augmont Enterprises IPO: ₹84,000 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, 21 अगस्त से दांव लगाने का बड़ा मौका!

TAGGED:

COMMERCIAL VEHICLE AGE EXTENSION
CNG AND HYDROGEN VEHICLES
TEMPORARY REGISTRATION RULES
CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES
कमर्शियल वाहन उम्र विस्तार

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.