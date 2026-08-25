भारत में बैन हो सकता है यह खतरनाक कीटनाशक, इंसान ही नहीं पक्षी-मधुमक्खियों के लिए भी बताया गया बड़ा खतरा
केंद्र सरकार ने धान और कपास में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक कीटनाशक कार्बोसुल्फान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया है.
Published : August 25, 2026 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक 'कार्बोसुल्फान' पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह कीटनाशक मुख्य रूप से धान, कपास और बागवानी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता था.
प्रतिबंध के मुख्य कारण
सरकार ने इंसानों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसान को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय द्वारा गठित एक एक्सपर्ट कमेटी और रजिस्ट्रेशन कमेटी की रिपोर्ट में इसके खतरों को उजागर किया गया है:
- अत्यधिक जहरीला होना: कार्बोसुल्फान एक बहुत ही खतरनाक रसायन है. छिड़काव के बाद यह तेजी से 'कार्बोफ्यूरन' में बदल जाता है, जो शरीर के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है और अचानक गंभीर बीमारी का कारण बनता है.
- कोई इलाज न होना: रिपोर्ट के मुताबिक, इस कीटनाशक के जहर का शरीर पर असर होने के बाद इसे बेअसर करने वाली कोई दवा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसानों और मजदूरों के लिए इसका इस्तेमाल बेहद जानलेवा साबित हो रहा था.
- पर्यावरण को नुकसान: यह पर्यावरण के साथ-साथ पक्षियों, मधुमक्खियों और जलीय जीवों के लिए भी बेहद घातक पाया गया है.
आगे की कार्रवाई और समयसीमा
कृषि मंत्रालय ने 14 जनवरी 2026 को इस कीटनाशक की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी, जिसने 12 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद सरकार ने 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' के तहत इस पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की.
आदेश के लागू होते ही देश में कार्बोसुल्फान के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. सभी कंपनियों को अपनी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तीन महीने के भीतर वापस करने होंगे. ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
इस फैसले से अब कृषि क्षेत्र में जैविक और सुरक्षित विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.
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