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भारत में बैन हो सकता है यह खतरनाक कीटनाशक, इंसान ही नहीं पक्षी-मधुमक्खियों के लिए भी बताया गया बड़ा खतरा

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक 'कार्बोसुल्फान' पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह कीटनाशक मुख्य रूप से धान, कपास और बागवानी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता था. प्रतिबंध के मुख्य कारण

सरकार ने इंसानों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसान को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय द्वारा गठित एक एक्सपर्ट कमेटी और रजिस्ट्रेशन कमेटी की रिपोर्ट में इसके खतरों को उजागर किया गया है: अत्यधिक जहरीला होना: कार्बोसुल्फान एक बहुत ही खतरनाक रसायन है. छिड़काव के बाद यह तेजी से 'कार्बोफ्यूरन' में बदल जाता है, जो शरीर के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है और अचानक गंभीर बीमारी का कारण बनता है.

कार्बोसुल्फान एक बहुत ही खतरनाक रसायन है. छिड़काव के बाद यह तेजी से 'कार्बोफ्यूरन' में बदल जाता है, जो शरीर के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है और अचानक गंभीर बीमारी का कारण बनता है. कोई इलाज न होना: रिपोर्ट के मुताबिक, इस कीटनाशक के जहर का शरीर पर असर होने के बाद इसे बेअसर करने वाली कोई दवा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसानों और मजदूरों के लिए इसका इस्तेमाल बेहद जानलेवा साबित हो रहा था.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस कीटनाशक के जहर का शरीर पर असर होने के बाद इसे बेअसर करने वाली कोई दवा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसानों और मजदूरों के लिए इसका इस्तेमाल बेहद जानलेवा साबित हो रहा था. पर्यावरण को नुकसान: यह पर्यावरण के साथ-साथ पक्षियों, मधुमक्खियों और जलीय जीवों के लिए भी बेहद घातक पाया गया है.