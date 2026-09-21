दूसरों के नाम पर SIM चलाया तो लगेगा ₹50 लाख का जुर्माना, DoT का नया कानून लागू
यह सख्त एडवाइजरी हाल ही में भंडाफोड़ हुए एक बड़े सिम धोखाधड़ी रैकेट के बाद जारी की गई है.
Published : September 21, 2026 at 1:55 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप अपने सिम कार्ड और पहचान पत्रों को लेकर लापरवाह हैं, तो सावधान हो जाइए. दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश के नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी और सख्त चेतावनी जारी की है. विभाग ने साफ किया है कि सिम कार्ड या टेलीकॉम आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है. यह कदम दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) के तहत साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है.
छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा खुलासा
यह सख्त एडवाइजरी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भंडाफोड़ हुए एक बड़े सिम धोखाधड़ी रैकेट के बाद जारी की गई है. वहां एक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट ने आम नागरिकों की जानकारी और सहमति के बिना, उनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके 25 मोबाइल कनेक्शन अवैध रूप से एक्टिवेट कर दिए थे.
मामला सामने आते ही सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर फौरन सख्त एक्शन लिया. उस धोखाधड़ी करने वाले PoS एजेंट को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ताकि वह भविष्य में कभी भी कोई सिम कार्ड न बेच सके.
सरकार की 'डिजिटल आंख' ने पकड़ा फ्रॉड
इन 25 अवैध मोबाइल नंबरों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग के अत्याधुनिक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) की मदद ली गई. इस सिस्टम ने इन नंबरों की संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ लिया. इसके बाद सभी संदिग्ध नंबरों का री-वेरिफिकेशन कराया गया और जो नंबर इस टेस्ट में फेल रहे, उन्हें तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया गया.
Department of Telecommunications cautions citizens against fraudulent issuance of #SIMCards, misuse of #telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers.— All India Radio News (@airnewsalerts) September 21, 2026
It asks citizens not to share or transfer SIM cards issued in their name to others. @DoT_India also advises citizens to… pic.twitter.com/103B97bN0p
कानून के तहत क्या सख्त प्रावधान हैं?
DoT ने आगाह किया है कि टेलीकॉम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा और नागरिकों की प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है. नए कानून के तहत गतिविधियों को गंभीर अपराध माना गया है:
- फर्जी दस्तावेजों पर सिम लेना: किसी और के नाम पर या नकली आईडी पर सिम कार्ड एक्टिवेट कराना.
- सिम किराए पर देना या बेचना: अपना सिम किसी अनजान व्यक्ति को देना या बेचना. अगर उस नंबर से कोई क्राइम होता है, तो कानूनी जिम्मेदारी मूल मालिक की होगी.
- IMEI नंबर से छेड़छाड़: मोबाइल फोन के यूनिक पहचान कोड (IMEI) को बदलना.
साइबर ठगों पर कसता शिकंजा
आज के डिजिटल दौर में मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल सर्विसेज जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड और डिजिटल धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय-समय पर सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जाकर यह जरूर चेक करें कि उनके नाम पर कितने सिम एक्टिवेट हैं, ताकि किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत से बचा जा सके.
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