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दूसरों के नाम पर SIM चलाया तो लगेगा ₹50 लाख का जुर्माना, DoT का नया कानून लागू

नई दिल्ली: अगर आप अपने सिम कार्ड और पहचान पत्रों को लेकर लापरवाह हैं, तो सावधान हो जाइए. दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश के नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी और सख्त चेतावनी जारी की है. विभाग ने साफ किया है कि सिम कार्ड या टेलीकॉम आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है. यह कदम दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) के तहत साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है.

छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा खुलासा

यह सख्त एडवाइजरी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भंडाफोड़ हुए एक बड़े सिम धोखाधड़ी रैकेट के बाद जारी की गई है. वहां एक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट ने आम नागरिकों की जानकारी और सहमति के बिना, उनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके 25 मोबाइल कनेक्शन अवैध रूप से एक्टिवेट कर दिए थे.

मामला सामने आते ही सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर फौरन सख्त एक्शन लिया. उस धोखाधड़ी करने वाले PoS एजेंट को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ताकि वह भविष्य में कभी भी कोई सिम कार्ड न बेच सके.

सरकार की 'डिजिटल आंख' ने पकड़ा फ्रॉड

इन 25 अवैध मोबाइल नंबरों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग के अत्याधुनिक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) की मदद ली गई. इस सिस्टम ने इन नंबरों की संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ लिया. इसके बाद सभी संदिग्ध नंबरों का री-वेरिफिकेशन कराया गया और जो नंबर इस टेस्ट में फेल रहे, उन्हें तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया गया.