'सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से लगा हो', सरकार का निर्देश

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह आदेश दिया है कि उनके हैंडसेट में पहले से संचार साथी ऐप डाउनलोड हो. इस ऐप से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकती है.

डीओटी ने कहा कि अगले तीन महीने के भीतर सभी नए उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप संचार साथी पहले से लगा हो, इसके लिए कंपनी जो भी कर सकती है, वह इसे सुनिश्चित करे. आपको बता दें कि विभाग ने यह आदेश 28 नवंबर को जारी किया था. तब से 90 दिनों के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा.

आदेश में कहा गया, "केंद्र सरकार भारत में उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट के प्रत्येक विनिर्माता और आयातक को निर्देश देती है. इन निर्देशों के जारी होने के 90 दिन के भीतर, यह सुनिश्चित करें कि दूरसंचार विभाग द्वारा निर्दिष्ट संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन, भारत में उपयोग के लिए विनिर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेट में पहले से लगा हो."

ऐसे सभी उपकरणों के लिए जो पहले ही विनिर्मित हो चुके हैं और भारत में बिक्री चरण में हैं, मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को सॉफ्टवेयर अद्यतन के माध्यम से ऐप को ‘इंस्टॉल’ कराने के लिए कदम उठाने होंगे.

निर्देश में कहा गया, "भारत में उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट के सभी विनिर्माता और आयातक इन निर्देशों के जारी होने के 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट देंगे."