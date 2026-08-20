दूरसंचार विभाग का बड़ा फैसला: 9 से अधिक सिम रखने वालों को नहीं मिलेगा नया मोबाइल
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे नौ से अधिक सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन न दें.
Published : August 20, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: देश में साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्ड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों जैसे Jio, Airtel, Vi को एक नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब किसी भी ऐसे ग्राहक को नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, जिसके नाम पर पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं.
24 अगस्त 2026 से लागू होंगे कड़े नियम
दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, 24 अगस्त 2026 से सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव करने होंगे. इसके बाद, जब भी कोई ग्राहक नया सिम लेने आएगा, तो कंपनियां तुरंत जांच करेंगी कि उसके पास पहले से कितने सिम हैं. अगर ग्राहक के पास पहले से अधिकतम तय सीमा (9 सिम) मौजूद है, तो उसे मौके पर ही नया कनेक्शन देने से मना कर दिया जाएगा.
क्या बदल रहा है?
क्षेत्रीय सीमा: देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की अनुमति है. हालांकि, सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड की है.
सख्त घोषणा पत्र: अब ग्राहकों को नया सिम लेते समय 'कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) में एक घोषणा पत्र देना होगा. इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके नाम पर पहले से देश में किस-किस कंपनी के कितने सिम चालू हैं.
तुरंत सस्पेंड होगा सिम: यदि कोई टेलीकॉम कंपनी गलती से तय सीमा से अधिक सिम एक्टिवेट कर देती है, तो उस सिम को 24 घंटे के भीतर तुरंत सस्पेंड (निलंबित) कर दिया जाएगा.
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का इस्तेमाल
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों की मदद के लिए एक खास 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) तैयार किया है. 23 अगस्त 2026 से इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी ग्राहकों के फोटो उपलब्ध करा दिए जाएंगे जो अपनी तय सीमा तक पहुंच चुके हैं. इससे कंपनियां फोटो का मिलान करके उन लोगों को आसानी से पहचान सकेंगी जो अलग-अलग आईडी या नाम की स्पेलिंग बदलकर नया सिम लेने की कोशिश करते हैं.
सरकार का मुख्य उद्देश्य मोबाइल नंबरों के जरिए होने वाले बैंक फ्रॉड और अवैध गतिविधियों को रोकना है. यदि किसी नागरिक के नाम पर अनजाने में अधिक सिम चालू हैं, तो वे सरकार के 'संचार साथी' पोर्टल पर जाकर उन्हें बंद करवा सकते हैं.
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