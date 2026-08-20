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दूरसंचार विभाग का बड़ा फैसला: 9 से अधिक सिम रखने वालों को नहीं मिलेगा नया मोबाइल

नई दिल्ली: देश में साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्ड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों जैसे Jio, Airtel, Vi को एक नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब किसी भी ऐसे ग्राहक को नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, जिसके नाम पर पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं.

24 अगस्त 2026 से लागू होंगे कड़े नियम

दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, 24 अगस्त 2026 से सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव करने होंगे. इसके बाद, जब भी कोई ग्राहक नया सिम लेने आएगा, तो कंपनियां तुरंत जांच करेंगी कि उसके पास पहले से कितने सिम हैं. अगर ग्राहक के पास पहले से अधिकतम तय सीमा (9 सिम) मौजूद है, तो उसे मौके पर ही नया कनेक्शन देने से मना कर दिया जाएगा.

क्या बदल रहा है?

क्षेत्रीय सीमा: देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की अनुमति है. हालांकि, सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड की है.

सख्त घोषणा पत्र: अब ग्राहकों को नया सिम लेते समय 'कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) में एक घोषणा पत्र देना होगा. इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके नाम पर पहले से देश में किस-किस कंपनी के कितने सिम चालू हैं.