भारत पर 500% टैरिफ का खतरा! ट्रंप प्रशासन ने बिल को हरी झंडी दी

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ( फाइल फोटो ANI )

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर आक्रामक रुख अपनाया है. वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अब ट्रंप भारत, ब्राजील और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. प्रशासन ने इन तीन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाला बिल पेश कर लिया है. टैरिफ की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर निर्यातित कुछ वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. नए बिल के पारित होने के बाद यह टैरिफ बढ़कर 500 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. इससे तीनों देशों के अमेरिकी निर्यात पर भारी असर पड़ने की संभावना है. रूस से तेल खरीद को लेकर प्रावधान

अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने बताया कि यह बिल रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का हिस्सा है. इस विधेयक के तहत रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद पर भारत, चीन और ब्राजील को दंडित करने के लिए उच्च टैरिफ लगाया जाएगा. लिंडसे के अनुसार, "रूस से कम कीमतों पर तेल खरीदकर ये देश पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं. अमेरिका ने इन्हें दंडित करने के लिए यह बिल प्रस्तावित किया है.